Hikmet Taşdemir kimdir, kaç yaşında?
Yeşilçam’da oynadığı ‘kabadayı’ rolleriyle tanınan Hikmet Taşdemir, verdiği bir röportajla gündeme geldi. Hikmet Taşdemir, Korkusuz Korkak ve Umudumuz Şaban'da Kemal Sunal'la, Dünyayı Kurtaran Adam'da Cüneyt Arkın'la oynamıştı. Peki, Hikmet Taşdemir kimdir?
Hikmet Taşdemir Türk, 1942 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil hafızalarda yer etti. Ayrıca Yılmaz Güney'in imzasını taşıyan Umutsuzlar filminde parmaksız isimli kiralık katili oynadı. Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde kabadayı rollerinde oynadı. TRT'de yayımlanan "Osmancık" ve "Küçük Ağa" dizilerinde rol aldı. Hikmet Taşdemir, 40 yılı aşkın senedir eşiyle Silivri'de yaşıyor.
YER ALDIĞI PROJELER
• Kurtdereli Mehmet Pehlivan, 1988
• Polis, 1992
• Bizim Mahalle, 1993
• Deli Balta, 1993
• Suikast, 1993
• Hesabım Bitmedi, 1998
• Kurt Kapanı, 2000
• Bir Yıldız Tutuldu, 2002
• Beşinci Boyut, 2005
• Arka Sokaklar, 2006
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