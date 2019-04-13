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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hiçbir zaman prenses olmadım

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Hiçbir zaman prenses olmadım

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programında yakın dostu Filiz Akın’ı ağırladı. Türk sinemasının usta ismi hakkında bilinmeyenleri 50 yıllık dostu Koçyiğit’e anlattı.

HÜLYA Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına Filiz Akın konuk oldu. Koçyiğit’in “Beyaz orkidem, Yeşilçam’ın ilk sarışın starı” olarak anons ettiği usta oyuncu, uzun süren sessizliğini elli yıllık arkadaşına bozdu.

Çocukluk yıllarından bahseden Akın, “Hiçbir zaman babamın prensesi olmamıştım. Annemle babam ayrıldıktan sonra da hiçbir şey hissetmedim. Ama maddi olarak sıkıntılı bir dönemdi, iş hayatına atıldım” diye konuştu. Artist Dergisi’ne gönderdiği fotoğrafların ardından sinema kariyeri başlayan oyuncu, “İlk filmimden önce oyun gibi gelmişti her şey, iş ciddiye binince korktum, vazgeçiyordum. İlk filmim ‘Akasyalar Açarken’in yönetmeni Memduh Ün geldi, beni ikna etti” dedi. Usta yönetmenlerden çok şey öğrendiğini dile getiren oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk başladığımda yüzme bilmeyen bir çocuk gibiydim. Birçok şeyi usta çırak ilişkisiyle öğrendim. En önemli şansım da usta yönetmenlerle çalışmak oldu, yönetmenlerimizin hepsi aynı zamanda birer öğretmendi de.”

İLKER OYUNCU OLSUN İSTEMEDİM

Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu’yla birlikte rol aldığı “Yumurcak Veda” filminden sahneleri izlediği sırada ise gözyaşlarına boğuldu. “İlker oyuncu olsun istememiştim ama çok sevimli oldu” diyen usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Filminin final sahnesinde İlker kucağımda ölüyordu. Çekimlerin ardından günlerce kendime gelememiştim, 45 yıl sonra aynı duyguları tekrar hissettim.”

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