Hiçbir kadına yakışmaz (Selin Şekerci)

Selin’in tercih ettiği iki parça yılan derisi takım, hiçbir kadına yakışmayan ve asla seksi göstermeyen bir model.

Belinden çıkan, iç çamaşırı lastiği görünümlü detay ve bacağından geçen siyah şerit, tüm kıyafetin tuzu biberi olmuş.

Üzerindeki siyah suni kürk de maalesef çok ucuz görünüyor.

Basının olduğu böyle özel günlere giderken stil danışmanıyla çalışamıyorsak, en azından bu işleri bilen bir arkadaşımıza mı danışsak?



Ceketi çok aramış mı? (Burak Yamantürk)

Burak Yamantürk bu ceketi çok aradı mı acaba?

Son zamanlarda gördüğüm en itici kombine imza attığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Ceket, hafif transparan triko ve kolye üçlüsünden gözlerimi alamıyorum gerçekten!

Kapıdan çıkarken “Vay be çok yakışıklı oldum” diye mi düşündü acaba?

Cevabı “evet”se, keşke düşünmeseydi...





