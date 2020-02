Heyecanlı, mutlu ve gururluyum

Bu seneki Pantene Altın Kelebek’te ‘Yıldızı Parlayanlar’dan biri de sizsiniz. Ödül haberini nerede, ne şekilde aldınız?

- Evdeydim, menajerim arayıp haber verdi. Çok mutlu oldum tabii ki. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, sektörümüz için çok önemli bir etkinlik. ‘Yıldızı Parlayanlar’dan biri olarak sahneye çıkacak olmak da beni çok heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor.

Bu ödülün, geçtiğimiz senelerde kazananların kariyerlerine önemli etkileri oldu. Siz kariyerinize nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz?

- Yaptığınız işin karşılığında takdir görmek çok güzel tabii. Takdir edilmek sonraki işler için enerji veriyor, hep daha iyisini ortaya koyabilmek adına motivasyonunuzun ve özgüveninizin yükselmesini sağlıyor. Sonuçta ödül sembolik bir şeydir, önemli olan ona layık olabilmektir. Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü de bu açıdan bana kendimi özel hissettirdi. Bu motivasyonun kariyerime de olumlu yansıyacağına inanıyorum.

TÖRENİ BÜYÜK HEYECANLA BEKLİYORUM

28 Şubat’taki törende önemli bir rolünüz var. Hazırlıklara başladınız mı? “Gün benim günüm olacak” diyor musunuz?

- Töreni uzun zamandır büyük heyecanla bekliyorum. Pantene ile ilk bir araya geldiğimiz günden bu yana büyük geceyi ve hazırlıkları konuşuyoruz. O gece hem kırmızı halıda hem de sahnede kendimi güzel ve güçlü hissedebilmem benim için çok önemli. Bunun için de önce enerjimin yüksek olması ve tabii ki kendimi beğenmem gerekiyor. Şu an yurtdışındayım, Türkiye’ye döndüğümde hazırlıkları iyice hızlandıracağız.

Kıyafetim, makyajım ve tabii ki kendimi her daim harika hissetmemi sağlayan saçlarımla kesinlikle “gün benim günüm olacak” diyebilirim. Bu tarz özel gecelerde saçlarımın en iyi halinde olması benim için çok önemli. Saçlarımın kıyafetimi taçlandırması ve ekstra bir ışıltı katması enerjime de direkt olarak yansıyor. Saçlarımın güzel olduğu her gün aynaya baktığımda kendimi daha da güçlü hissediyorum. Eminim Pantene Altın Kelebek gecesinde de sahneye çıkıp ödülümü aldığımda bu güçle kendimi her şeye hazır hissedeceğim.

“PAYDOS” DEDİKLERİNDE SETTEN AYRILMAK İSTEMEDİK

Sizinle aynı kategoride ödül alacak diğer isimler; İlayda Alişan ve Ebru Şahin. Reklam çekimlerinde birlikteydiniz. Nasıldı onlarla çalışmak?

- Bütün ekip çok tatlıydı. İlayda’yı uzun zamandır tanıyorum zaten, Ebru’yla yeni tanıştık. Eğlenceli bir çekim günü oldu. Herkes çok pozitifti, sıcakkanlıydı. Yoğun geçmesine rağmen “paydos” dediklerinde setten hiç ayrılmak istemedik. (Gülüyor)

Önder’den (Tiryaki) çok özel saç bakım tüyoları da aldık. Benim saçlarım ince telli olduğu için her daim bakıma ihtiyaç duyuyor. Kendi saç tipime en uygun bakım ürünleri ve uygulama yöntemleri neler, onları öğrenmiş oldum. Tüm ekibin keyif aldığı bir çekimdi. Bu enerjinin de reklam filmimizde yansıdığını düşünüyorum.

Törene nasıl hazırlanıyorsunuz? Saçlarınıza nasıl bakıyorsunuz?

- Çok uzun zamandır dizi çekimleri nedeniyle saçım her gün işlem görüyordu. Bu süreçte tabii ki ister istemez yıprandı. Yoğun çekim dönemi hazır sona ermişken, saçıma daha fazla özen gösteriyorum. Bu senenin Pantene Yıldızı Parlayan’ı olarak saçlarımın daha da iyi görünmesini istiyorum ve evde saçlarıma iyi bakmayı ihmal etmiyorum tabii ki.

Yıpranan saçlarımı onarmak için Pantene Onarıcı ve Koruyucu şampuan, sonrasında 3 Dakikada Mucize Krem’i severek kullanıyorum. Sadece 3 dakikada yıpranan saçlarımı onarıyor ve yumuşacık yapıyor. Haftada bir ya da iki defa Pantene 1 Dakikada Mucize Yoğun Bakım Ampulü ile sadece 1 dakikada çok daha yoğun bakım uyguluyorum. Ayrıca Pantene kokusunu da her zaman çok sevmişimdir.

2019 BENİM YILIM OLDU

Son dönem sizin için çok yoğun geçti. 2019’u özetlemenizi istesem, neler söylersiniz?

- O yoğunluğun içindeyken size kazandırdıklarını pek anlayamıyorsunuz belki ama şu an dönüp baktığımda 2019’un benim için çok güzel ve dolu dolu geçtiğini görüyorum. Sevgi ve mutluluğun bolca olduğu bir yıldı. Harika projelerin içinde yer aldım, harika işbirlikleri yaptım. Güzel bir yıl oldu benim için.

‘LOVE101’İN ÇEKİMLERİNDE ÇOK EĞLENDİK

“Love101” adlı yeni dizi için kamera karşısına geçtiniz. Nasıl bir proje bekliyor bizi?

- Bir gençlik işi “Love101”. 1998 yılında bir grup gencin okuldan atılmamak için uygulamaya çalıştıkları planı izleyeceksiniz 8 bölüm boyunca. Bu süre içinde yaşadıkları duygusal değişimlere, aşklarına ve arkadaşlıklarına şahit olacaksınız. Ekibimiz çok güzeldi. 2 ay boyunca hem çok çalıştık hem de çok eğlendik. Heyecanlıyım, bana farklı şeyler hissettirdi bu proje. Güzel bir deneyim ve güzel bir anı oldu her şeyden önce.

RUSYA’DA BİR PROJEYİ KİM İSTEMEZ?

Sık sık Rusya’ya gidiyorsunuz. Orada bir projede yer almanız için teklif aldınız mı hiç?

- Rusya’ya ailemi görmeye gidiyorum. Bugüne kadar hiçbir proje için gitmedim oraya. Ama isterim tabii, kim istemez ki zaten? Belki 2020’de bunun için bir adım atarım.

KENDİ MUTLU AİLEMİ KURMAK İSTİYORUM

Mesleğinize dair beklentileriniz ve arzularınız neler?

- Mesleğimden ve genel olarak hayatımdan beklentim, mutlu olmak aslında. Mutlu olduğum projeler içinde yer almak, ailemin mutlu olması, kendi mutlu ailemi kurmak... Huzur duygusunu çok seven ve önemseyen birisiyim. Huzurlu hissetmediğim anda çok şey kuruyorum kafamda. Kurunca da bütün dengem bozuluyor, uykusuzluk çekiyorum, odaklanamıyorum. Yani hedefim, her konuda elimden geldiği kadar ruhumu mutlu tutmak...

KİLYOS’TA SÖRFÜ UNUTTUM

Bu yıl nerelere gidecek, neler yapacaksınız? Var mı yakın dönemde yeni plan ve iş projeleri?

- Yakında “Love101” başlayacak, heyecanla onu bekliyorum. Bir yandan da gelen senaryoları okumaya başladım. Acelem yok ama. Yurtdışına çıkmak, ders çalışmak ve kendimi geliştirmek için zamanım var şu an, bunlara odaklandım.

Önümüzdeki yaz aylarını nasıl geçireceksiniz? Yine Kilyos’ta sörf yapmaya devam mı?

- 2 yıldır yazları hep çalıştım, Kilyos’ta sörfü biraz unuttum diyebilirim. (Gülüyor) Ama yine de her boş vaktimde gitmeye çalışıyorum. Güzel bir yer, insana huzur veriyor. Götürebildiğim kadar insanı götürmeye çalışıyorum hep. Aile gibiyiz oradaki sörf okuluyla...