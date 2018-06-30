Hey gidi 90’lar

◊ 90’lara dair en büyük özleminiz ne?

- Duygu Sarışın: Samimiyet... Bir de sinek ilacı arabasının arkasında koşmak!

- Begüm Kütük: İnternetsiz ve bilgisayarsız hayatın son dönemleriydi, dolu dolu yaşadığım çocukluk yıllarımdı 90’lar. Sokaklarda akşam ezanına kadar oynayan, dertsiz ve iliklerine kadar mutlu çocuklardandım. Seksek, saklambaç, yakar top, mahalle arası futbolu, evcilik, ip atlama, altına sabun sürüp taşlarla yokuşlardan kayma, atari oyunları ve daha bir sürü güzel şey... Arkadaşlıkların, dostlukların kıymetli olduğu zamanlardı. Birbirimizin doğum günlerine katıldığımız, beraber eğlendiğimiz, beraber ağladığımız zamanlardı. Sanal dünya yoktu, yaşadığımız her şey gerçekti. Annelerimizin vatkalarına, aksesuvarlarına imrendiğimiz, Türkçe popun patladığı ve ilk aşk maceralarımızın müzikle birleştiği tatlı zamanlardı. Cep telefonu da neydi; en yakın dostumuzla karşılıklı, ortak günlük tuttuğumuz naif zamanlardı. Bolca fosforlu elbisemizin olduğu, komik komik giyindiğimiz, jöleli abilerimize ve bordo rujlu ablalarımıza özendiğimiz günlerdi.

- Evrencan Gündüz: Yakar top, beş taş ve tabii ki kız kaçıran.

- Erdem Yener: Harika bir çocukluk geçirdim. İskenderun’un Yıldırımtepe Mahallesi’ni, o zamanki komşularımızı, tüm o birliktelik ve birlik halini, kısaca çocukluğumu çok özledim.

- Ferhan Şensoy: Şarkılar ve televizyon dizilerindeki naifliği çok özlüyorum. Ödevler bitmeden televizyon açılmazdı bizde! O yüzden “Süper Baba” izleyebilmek için, cumaları okuldan döner dönmez ödev başına otururduk. O heyecanı çok özlüyorum mesela.

◊ Evde kendi kendinize dans ettiğiniz bir anda, hangi 90’lar parçasına denk gelmiş olabilirsiniz?

- Duygu Sarışın: Rengin, “Aldatıldık”. O dönem radyoda çok sık çalardı.

- Begüm Kütük: İtiraf ediyorum, Spice Girls benim için hâlâ bir “guilty pleasure”. Ama efsane Madonna da vazgeçilmezlerimdendi.

- Evrencan Gündüz: Anastacia “I’m Outta Love”, Madonna “Hey Mr DJ” ve Santana “Smooth (Stereo) feat Rob Thomas”. Ailemle tatile gittiğimiz yaz, tatil boyunca bu ve buna benzer parçaları dinledik. Özel tatillerimden birisiydi.

- Erdem Yener: Büyük bir Michael Jackson hayranı olarak 90’ların tamamını dans ederek geçirdim. Hepsinde tabii yine MJ çalıyordu.

- Ferhan Şensoy: Aklımdan birçok şarkı geçti ama sanırım benim için en özeli, Yonca Evcimik’in “8.15 Vapuru”ydu. Çok eğlenceli bir klibi var bence. Sözlerini ezberleyip, klipteki dansın aynısını yapmaya çalışırdık kardeşimle evde.

SEVGİLİ GÜNLÜK BABAM BANA “AH CANIM AHMET” KASETİ ALDI

◊ 90’lar modasına dair aklınızda kalan üç ikonik kıyafet ya da aksesuvar hangisi?

- Duygu Sarışın: Kıvırcık marul gibi duran tozluklar, pantolon ya da tayt üzerine giyilen etek, şarkıcı Çelik’le çıkış yakalayan iki beden büyük kazak.

- Begüm Kütük: Bahçıvan jean pantolonlar, peace kolyelerimiz ve bedenimize en az üç beden bol eşofman üstleri.

- Evrencan Gündüz: O yıllarda çocuk olduğum için kıyafet ve ikonik aksesuvarlarla pek alakam yoktu. Ama kasetlerin olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Ayrıca Game Boy ile çok oynadım.

- Erdem Yener: Lisede gömleğin altına giyilen beyaz boğazlı kazak, jean ceket, dar paça pantolon.

- Ferhan Şensoy: Salopet, pantolon-etekler, bel çantası.

◊ Geçmişteki gibi hâlâ günlük yazdığınızı hayal edelim... Sizin için çok güzel olan bir 90’lar sabahı hakkındaki ilk cümleniz ne olurdu?

- Duygu Sarışın: Sevgili günlük, bu sabah annem yine “Kalk güzelim kahvaltı hazır” diyerek uyandırdı beni.

- Begüm Kütük: Sevgili günlük, bugün mutlu uyandım ama geçen tanıştığım; tatilde arkadaşlık ettiğim çocuğu bir daha görebilecek miyim bilemiyorum. Not: Abla, günlüğümü okuduğunu biliyorum. Lütfen okuma!

- Evrencan Gündüz: Sevgili günlük, bugün bayram ve bir sürü harçlığım olacak!

- Erdem Yener: Sevgili günlük, bugün babam bana “Ah Canım Ahmet” kaseti aldı.

- Ferhan Şensoy: Sevgili günlük, bugün okula gitmedim. Anneannem yumurtalı ekmek yapmış, birlikte “Yalan Rüzgarı” izliyoruz.

PAMELA ANDERSON’LA TANIŞMAK İSTERDİM, SEBEBİNİ ANLATMAYAYIM

◊ Hangi 90’lar ikonuyla tanışmak isterdiniz?

- Duygu Sarışın: Madonna... Çünkü olduğu gibi!

- Begüm Kütük: Jennifer Aniston! Hâlâ sıkılmadan “Friends” izliyorum ve saçlarını kıskanıyorum.

- Evrencan Gündüz: Barış Manço. Yaptığı müzik, sunduğu programlar ve hayat misyonu beni çok etkilediği için tanışmayı çok isterdim.

- Erdem Yener: Pamela Anderson. Nedenleri üzerine kuşkusuz konuşabiliriz ama bence yapmayalım bunu! Tabii büyüdükten sonra zevklerim biraz daha düzeldi demeyi de unutmamalıyım!

- Ferhan Şensoy: 90’lardan hâlâ hayran olduğum birçok ikon var ama Prenses Diana’yla tanışmayı ve sohbet etmeyi çok isterdim. Giyim tarzıyla öncü olması bir yana; cesur, yardımsever ve aktivist kişiliği ile de örnek alınası bir hayat hikayesi var.

◊ Bu yaz neler yapıyorsunuz, planlarınız neler?

- Duygu Sarışın: Ailemin yanında olmak dışında yaza dair net bir planım yok.

- Begüm Kütük: Eşim Erdil (Yaşaroğlu) ile tüm yılın yorgunluğunu unutturacak uzun seyahat planları yaptık. Ailemiz ve dostlarımız ile çokça anı biriktireceğimiz bir tatil dönemi hayal ediyoruz.

- Evrencan Gündüz: Bu yaz hem çalışıp hem dinlenmek için Uzaylılar ile Ege’de olacağız. Bir de Eric Clapton ve Santana’yı dinlemek üzere Londra’ya gidiyorum.

- Erdem Yener: Temmuz ayında çıkacak single’ım için çalışıyorum. Onu bitirir bitirmez de yeni albüm için çalışmaya başlayacağım. Bir yandan da festivaller var. Kısacası işle geçecek bu yaz.

- Ferhan Şensoy: Bu yaz benim için tatlı bir telaş ve düğün hazırlıklarıyla geçecek gibi duruyor. Hazırlıklardan vakit buldukça da her yaz olduğu gibi Ayvalık’a kaçmayı planlıyoruz.

iTiRAF EDiYORUM MASALLARA iNANIYORUM

◊ Kendinizle ilgili, belki de kimsenin bilmediği ne söylerseniz çok şaşırabiliriz?

- Duygu Sarışın: Masallara inanıyorum...

- Begüm Kütük: MC Hammer’ın “U Can’t Touch This” klibinindeki gibi dans edebilirim...

- Evrencan Gündüz: Solak olmama rağmen gitarı sağ elle çalıyorum.

- Erdem Yener: Kendimle ilgili kimsenin bilmediği bir şeyi, size söylesem misal ben çok şaşırırım, “Ne yapıyorum ben ya?” diye! Ama sizi şaşırtma kısmını bilemedim.

- Ferhan Şensoy: Kendimle vakit geçirmekten çok hoşlanırım, kendi kendimi eğlendirebilirim. Yazarak, çizerek, okuyarak ya da yemek yaparak kendimle olmayı seviyorum.

KALABALIK MASALARDA BALKON YEMEKLERİNİ SEVERİM

◊ Modern karışık kasetinizdeki favori üç şarkı?

- Duygu Sarışın: Lej “Freedom”, Agnes Obel “Familiar”, Nil Karaibrahimgil “Kanatlarım Var Ruhumda”...

- Begüm Kütük: Bruno Mars “Treasure”, Reamonn “Supergirl”, Evrencan Gündüz “I’m Yours” cover...

- Evrencan Gündüz: John Mayer “Still Feel Like Your Man”, Anderson Paak “Am I Wrong”, Vulfpeck “Aunt Leslie”...

- Erdem Yener: Royal Blood “Out of the Black”, Perfume Genius “Slip Away”, Röyksopp feat. Robyn “Monument”...

- Ferhan Şensoy: Yüzyüzeyken Konuşuruz “Bodrum”, Duman “Elleri Ellerime”, Amy Winehouse “What Is It About Men”...

◊ En sevdiğiniz yaz aktivitesi?

- Duygu Sarışın: Denizde olacağım her şey olabilir, ayıramam.

- Begüm Kütük: Kalabalık, uzun masalarda balkon yemekleri.

- Evrencan Gündüz: Kite surfing.

- Erdem Yener: Mümkünse bir teknede öylece durmak.

- Ferhan Şensoy: Denize girmek.

◊ Yüzünüzü güldüren Instagram hesapları?

- Duygu Sarışın: Cezmikalorifer...

- Begüm Kütük: Tartışmasız Erdil Yaşaroğlu!

- Evrencan Gündüz: Asliinandik...

- Erdem Yener: Bongomytv ve Emrahablak...

- Ferhan Şensoy: Manrepeller...