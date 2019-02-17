Herkes neden pantolon-ceket giymeye başladı?

Aslı Barış: Sevgili Konsey üyeleri, bildiğiniz gibi bu hafta ödül törenine doyduk. İlk durak İstanbul: GQ dergisinin ‘MOTY’ yani ‘yılın erkeği’ daveti... Herkes oradaydı, günlerce konuşuldu. Siz en çok kimlerin tarzını beğendiniz?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Sanırım en çok Demet Evgar. Ayrıca Burcu Esmersoy ve Bensu Soral’ı da beğendim.

Ceylan Atınç:

Kendimi beğendim...

Aslı Barış:

Çok şıktın tabii ama biraz “mütevazı” bir yaklaşım oldu...



Ceylan Atınç: Şaka şaka... Ama Başak’a katılıyorum:

Burcu Esmersoy da nefis bir takım giymişti. Bensu Soral’ın elbisesinin üstü erkek yeleği modeliydi; harika taşımıştı. Bu tarz maskulen/feminen oyunlara bayılıyorum.

Gerçekten takım veya smokin giyen kadınlara bayılıyorum. Çok da fazla giyemiyoruz aslında.

Aslı Barış: Bu törende çok tercih edildi aslında. Demet Özdemir de pantolon-ceket giydi mesela, hoştu. Yadırgadığım Göksel’in giydiği kostüm. Sanki üzerine pek olmamıştı. Meltem Cumbul’un elbisesi de yorucuydu. Çiçekli trendi bıktırdı, demode.





Susam Sokağı’nda gibi

Aslı Barış: Grammy ve BAFTA ödül törenleri vardı gündemde. Sizce en şıklar, rüküşler kimdi?

Ceylan Atınç: BAFTA’da ev sahibi Kate Middleton’ı çok beğendim, çok zarif ve güzeldi.

Beyaz çok hata gösteren bir renktir ama elbisesi kusursuzdu. Olga Kurylenko beğendiğim bir diğer isim ve bu yılın ödülleri silip süpüren ismi Glenn Close yine şahane. Grammy’lere gelecek olursak, film sektörü kırmızı halılarına göre çok daha risk alınmış çok daha cesur buluyorum. Özellikle Cardi B ikonik bir elbise ile geldi. Katy Perry ise bence kötüler arasındaydı.



Aslı Barış: Kötü demek yeterli olur mu bilemiyorum, kelimeler kifayesiz kalıyor.Çocukluğumda “Susam Sokağı” diye bir program vardı. Oradaki dev kuklalara benzettim.

Minik Kuş, Kırpık ve Katy iyi bir üçlü olur. Teatral olmaya çalışırken rezil olmak da var.

Mesela Cardi B bu işi iyi kotarmış. Giydiği vintage Thierry Mugler tasarımları ilginçti.

Tebrikler Nedo!

Aslı Barış: Hazır Grammy’lerden bahsetmişken; Jennifer Lopez Nedret Taciroğlu tasarımıyla ne kadar şahane görünüyordu bu arada...

Başak Dizer Tatlıtuğ:

Sahne kostümü olarak hem hareket edebileceği, dans edebileceği hem de sahnede ışıldadığı bir kostüm olmuş. Tebrik ederiz. Başarı örneği JLO’ya Grammy Ödülleri’nde sahne kıyafeti giydirebilmek.



Ceylan Atınç: JLO hem galalarda hem sahne üzerinde şahane bir tarz oturttu. Glam-rock dediğimiz tarzın öncüsü; hem seksi hem tatlı bir kadın ve bunu tarzına da yansıtıyor. Nedret Taciroğlu gerek kumaş gerek dikiş konusunda son derece özenli çalışan bir tasarımcı. Eminim ki o müthiş danslarda bile hiç bozulmadı elbise...

Gentlewoman nedir?

Aslı Barış: O zaman yeri gelmişken, bu aralar herkesin bayıldığı biraz maskulen-feminen oyunlardan ve ‘Gentlewoman’ akımından bahsedelim...

Ceylan Atınç: ‘Gentleman’ tarzının kadına yansıması... Üste iyi oturmuş bir blazer veya gömlek üstü yelek, hafif salaş takımlar, pardösü ve jilet silüetler... Ben bu tarzı ufak detaylarla feminenleştirmeyi seviyorum; pırlanta küpeler, zincir kolyeler, hafif belli olan dantel sutyen veya body gibi...

Başak Dizer Tatlıtuğ:

Gentlewoman çok sevdiğim maskulen detaylarla yine de feminen, seksi, güçlü bir kadın yaratan bir kombinleme şekli. Çokça ceket, pantolon ve takım seven, giyen kadınlar için altın çağ.

Tavsiyem, üzerinize güzel oturan bir takım elbise seçin ve onun birçok farklı desende çiçekli, çizgili, metalik, parlak kırmızı, pembe ya da oranj renklerinden diktirin. Kombini dengelemek adına ayakkabınız maskulen olmasın. Ucu sivri, ince topuklu stilettolar ya da topuklu ince bantlı sandaletler çok iyi duruyor.

Fotoğraflar:Muhsin AKGÜN