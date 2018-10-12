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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
12.10.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Herkes iyi bir oyuncu olabilir

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Herkes iyi bir oyuncu olabilir

Serhat Tutumluer, Kanal D’nin yeni dizisi “Bir Umut Yeter” ile setlere döndü. Çekimler nedeniyle bulunduğu Köyceğiz’de bir araya geldiğimiz Tutumluer, “Herkes oyunculuk yapabilir. Vazgeçmeden, kendini duygu ve düşüncelerini ifade etmeye adayan herkes iyi oyuncu olabilir” dedi.

  Öncelikle “Bir Umut Yeter” hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Yepyeni bir proje, sizin için yepyeni bir karakter. Neler söylemek istersiniz?

- Teşekkür ederim. Haklısınız televizyon dizilerinde aldığım rollere pek benzemiyor. Daha önce de baba rollerinde oynamıştım ama ilk kez yetişkin üç kız babası rolü denk geldi.

Canlandırdığınız Kenan karakterini ve Kenan’ın gözünden “Bir Umut Yeter”i anlatır mısınız?

- Babasından devraldığı maddi zenginliği, aile kurmaktan da vazgeçmeden büyüten, hırslı bir adam. İki ayrı anneden üç kız babası olmuş.

Taner’i küçük yaşta yanına alarak erkek çocuk sahibi olma hissini de yaşamak istemiş. Belki de babasıyla olan ilişkisindeki eksikleri Taner’le gidermek istemiş.

Ama kızlarını koruma güdüsü, baba olmanın diğer sorumluluklarını gölgeleyecek, hatta hatalar yapmasına sebep olacak kadar baskın. İş dünyası ve kızlarının geleceği derken kişisel dünyasındaki açlığın farkına varamamış bir insan... Baba dahi olsa yeniden sevemez mi? Hakkı yok mu? Bir umut bile olsa... İşte gelecek bölümlerin konusu.

“Bir Umut Yeter” Köyceğiz’de çekiliyor, oradaki hayattan ve set ortamından bahseder misiniz?

- Verimli topraklar, tertemiz bir doğa... Sonradan oraya yerleşmiş olanları bile kendi toprağında yeşerten bir bereketi var, insanlarında bunu gördüm. Narenciye cenneti.

Bir de ürünler dallarda kalmasa, dağılsa memlekete hepten güzel olur.

Çekimler için Ula’dan başlayıp Fethiye’ye uzanan bir yöre seçilmiş. Zor bir prodüksiyon.

Ama yönetmenlerimiz Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek ile çalıştığım için çok mutluyum.

Setin enerjisi hep çok yüksek...

Herkes iyi bir oyuncu olabilir
Serhat Tutumluer ve Esra Bilgiç Töre, “Bir Umut Yeter”de baba-kızı canlandırıyor. 

 BOŞ VAKTİMDE EVİME VE OĞLUMA DÖNMEYE ÇALIŞIRIM

Oyunculuk sizce neden herkesin hayali?

- Herkes çok geniş bir tanımlama gibi. Öyle midir emin değilim. Zira çok meşakkatli bir süreçtir. Özveri ister, bedel ister. Belki de bu kadar zor olduğu için herkesin hayallerini süslüyordur. Öte yandan herkes oyunculuk yapabilir. Her yerde, sokakta bile. Ezberlersin bir metni, çıkar oynarsın.

Herkes iyi oyuncu olabilir mi peki?

- Hah işte, onun kararını seyirci verir, meslektaşları verir. Ama vazgeçmeden uğraşan, deneyen, beklentilerinin odağı sadece işi olan, kendini duyguları ve düşüncelerini ifade etmeye adayan herkes iyi oyuncu olabilir diye düşünüyorum.

İyi oyuncuyu nasıl tanımlarsınız?

- Bana göre, oynadığı şeye beni inandıran kişidir. İyi oyunculuk süreç içerir, çabanın yanında belli bir yeteneğe de sahip olunmalıdır tabii...

Çekimlerden kalan boş vakitlerinizde neler yaparsınız?

- Evime, oğluma dönmeye çalışırım...

Serhat Tutumluer ve Esra Bilgiç Töre, “Bir Umut Yeter”de baba-kızı canlandırıyor.

 

 

 

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