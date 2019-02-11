Onur Baştürk: Hatırlatmakta fayda var: Onun da 2017 yılında yayınladığı “Bana Sen Gel” klibinin yüksek tıklanma rakamlarının şişirme olduğuna dair haberler çıkmıştı! Yani Berkay da bu konuda masum mu değil mi, emin değiliz. Birçok ünlü YouTube rakamlarıyla oynuyor ama, bu da bir gerçek. Reynmen’in ise hadi bir kısmı sahte olsun diyelim, yine de bu kadar yüksek rakama ulaştırmaları çok zor. Sonuçta Reynmen ciddi bir fenomen oldu.

Cengiz Semercioğlu: Klasik bir Berkay çıkışı daha. Daha önce de çok tıklanan ünlüler için aynı şeyi söylemişti. Kaldı ki Reynmen, 100 milyonu geçen ilk Youtuber değil. Burak King 173 milyon, Can 124 milyon yaptı. Berkay kime “fake” (sahte) diyor Tarkan’a mı, Aleyna’ya mı, Gülşen’e mi, Hande’ye mi, Koray Avcı’ya mı? Herkes “fake” bir tek Berkay değil! Bu tür çıkışlar sadece Berkay’ın kendisine zarar veriyor farkında değil...

Ömür Gedik: Reynmen farklı bir içerik yarattı, popüler oldu, çok tıklandı, bundan çok da para kazandı. Başarılı oldu kısaca. Ülkemizde belli rakamların üzerindeki YouTube tıklanmalarının sorgulanmasına alıştık. Reynmen, Berkay’a verdiği cevapta istatistikleri vererek, “17 milyon tekil kişi ortalama 5 defa dinlemiş. Lütfen boşu kesin artık” dedi. Bakalım Berkay’ın hamlesi ne olacak?

Çocuklara Instagram hesabı açılması yersiz

Sosyal medyada yaşı küçük bir kullanıcı Hadise’ye “Senden nefret ediyorum, yeter ya artık Murat ve Aslı’nın arasına girme” şeklinde mesaj attı. Hadise de bu yoruma ateş püskürdü ve “Sosyal medyada küçük çocukların neden hesapları var” diye sordu. Hadise’nin bu çıkışına ne diyorsunuz? Haklı mı?

Cengiz Semercioğlu: Yusuf Hayaloğlu’nun dediği gibi, “Nereden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça”... Ufacık çocukların sosyal medya hesaplarını böyle ayarsızca kullanması, ona buna istedikleri gibi küfür etmeleri, ailelerin buna izin vermeleri ahmaklıktan başka bir şey değil. Hadise’nin bunu ciddiye alıp Murat’la arasında bir şey olmadığını izah etmeye çalışması da ayrı bir gereksizlik olmuş.

Onur Baştürk: Hadise haklı. Çocuklara Instagram hesabı açılmasını çok yersiz buluyorum. Anne babalar resmen çocukları başından savmak için sosyal medyaya teslim ediyorlar. O dedikodu da dedikodu gerçekten. Gerçekliği yok.

Ömür Gedik: Aslı Enver ve Murat Boz’un yaşı küçük hayranları var tabii. Ve sosyal medyada hesap açmanın da bir yaş sınırı yok. Olmamalı da. Hadise beğenmediği yorumu silme hakkına sahip. Bir hayranın bu yorumuna bu kadar kızacağına silip geçseydi daha iyi olurdu. Kendisinin Aslı ve Murat’ın arasına girdiği de ciddiye alınacak bir dedikodu olmamalı. Gerçek olsa yıllardır Murat’la bir ilişkisi olurdu zaten.

Tükenmemesi sürpriz olurdu

Cem Yılmaz’ın bu yeni şovunun biletleri çıktığı gün tükendi. Bu “Biz de yeni Cem Yılmaz çıkarırız” cümlesine güzel bir cevap oldu mu?

Ömür Gedik: Cem Yılmaz’ın filmini de bekledik ama hâlâ izleyemedik ya, ciddi bir özlem var içimizde. Cem ne yaparsa ilk izleyenlerden olmak için can atıyoruz. Biletlerin çıktığı gün tükenmesine de şaşırmıyorum. Cem Yılmaz’dan bir tane var ve o bir tane çok kıymetli, değerli.

Onur Baştürk: Stand up gösterisinin biletlerinin tükenmesiyle film biletlerinin tükenmesi arasında fark var ama. Sonuçta o laf sinemadaki Cem Yılmaz’a ithafen edilmişti. Fazla iddialıydı. Ama bu kadar ciddiye alınacak bir tarafı da yoktu bence.

Cengiz Semercioğlu: Tükenmemesi sürpriz olurdu zaten. Cem Yılmaz ne zaman yeni bir gösteriye başlasa anında bilet bitirir, bunu da tüm dünya alem bilir. Sadece Cem Yılmaz değil, Şahan da, Yılmaz, Ata, Beyazıt, Okan da çıkartmak mümkün değil... Zeki Müren de çıkartmak mümkün değil ama Tarkan diye bir fenomen çıktı işte. Tamam Cem Yılmaz olmaz ama yeni yetenekler yaratma çabasını da bu kadar aşağılama modası nereden çıktı?

Bu fotoğrafı koyuyorsan arkasında duracaksın

Eda Taşpınar’ın “hadi oyun oynayalım” notuyla paylaştığı poza eleştiri yağınca önce kötü mesajları sildi, sonra da fotoğrafı yoruma kapattı. Siz Taşpınar’ın pozunu ve davranışını nasıl buldunuz?

Cengiz Semercioğlu: Instagram daha ortada yokken Eda Taşpınar’ın bu pozları vardı. Meşhur şezlong pozunu verdiğinde bırakın Instagram’ı daha Twitter bile kurulmamıştı. Yani Eda bildiğimiz Eda, dün nasılsa bugün de öyle, güzel pozlar vermeyi seviyor, bunu da iyi başarıyor. Asıl Instagram çıktıktan sonra kendini kaybedenlere bakmak lazım.

Ömür Gedik: Böyle bir poza her türlü farklı yorumun gelmesi normal. Bunu öngörememek yanlış. Madem Eda Taşpınar bu pozu paylaşacaktı, yorumlara direkt kapasaydı daha iyiydi. Ya da rahatsız olacaksa o pozu en başında hiç koymasaydı...

Onur Baştürk: Bir fotoğraf koyuyorsan arkasında duracaksın. Gelen yoruma da göğüs gereceksin, sonradan çok tepki gördü diye silmeyeceksin de... Instagram’da delikanlılığın kitabı diye bir şey mi yazılmalı acaba?

Eda da keşke yorumlara kapatmasaymış. Cesur davransaymış.

Yeni projesi başlıyor olabilir

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile yeniden evlenir mi? “Bir tektaşa bakar... Bu adamdan etrafta çok az var, hatta yok. Her şey zaman ve kısmet” diyen Hülya Avşar dalga mı geçiyor, ciddi mi?

Ömür Gedik: Hülya Avşar en zararsız gündeme gelme yöntemini bulmuş ve uygulamış. Eski eş ve çocuğunun babasına övgüler yağdırmak güzel de bir şey ayrıca. Ama ben tekrardan evlilik konusunda ciddi olduğunu hiç sanmıyorum.

Cengiz Semercioğlu: Dalga geçiyor, kafa yapıyor, eğleniyor. Kaya Çilingiroğlu’yla yeniden bir araya gelmesi için ne nedeni olabilir? Kaya için de aynı şey geçerli. Kaldı ki Kaya’nın Seda Sevin’le ilişkisi devam ediyor. Hülya’nın bunu art niyetli yapmayacağını herkes bilir. Yeni bir projesi başlıyor olabilir yakında.

Onur Baştürk: Elbette dalga geçiyor. Niye evlensin ki tekrar?

Soba borusu gibi

Kıvanç Tatlıtuğ’un 2000’lerde çekilmiş fotoğrafları çok konuşuldu...

Onur Baştürk: İyi yönde değiştirmiş. Hepimiz o yıllardaki fotoğraflarımıza baksak beğenmeyiz kendimizi. Şu halimizi daha çok beğeniriz. Öyle değil mi yani?

Ömür Gedik: Bunu eleştirenler çıkarıp 20 yıl önceki fotoğraflarına baksınlar. Biz nasıl giydik bu kıyafetleri, o saç modelimiz neymiş öyle derler kesin. Kıvanç’ın “Organize İşler Sazan Sarmalı”ndaki muhteşem oyunculuğunu konuşmak daha doğru olur. Mankenden oyuncu olurun en güzel örneği kendisi.

Cengiz Semercioğlu: Yaldız boyalı soba borusu gibi... İyi ki Başak (Dizer) var hayatında artık... Gerçi o yıllar ünlülerin ne fotoğrafları var gözlerimizi kanatan...

Deli deliyi görünce çomağını saklar

Herkese atar gider yapan İrem Derici, Demet Akalın’ın “çok saygısız, sevmiyorum” cümlesi karşısında neden alttan almaya devam ederek “kızgın, küskün değilim, örnek alıyorum, saygı duyuyorum” diyor. Demet’ten korkuyor mu? Yoksa yeni bir cephe daha açmak mı istemiyor?

Onur Baştürk: E tırsıyordur! Demet Akalın lafını sakınmaz ki. Daha sert yanıt verir ve bitirir İrem Derici’yi. Deli deliyi görünce çomağını saklarmış ya, o hesap!

Ömür Gedik: İrem Derici, Demet Akalın söz konusu olduğunda hep aynı sessiz ve saygılı tavrı sergiliyor. Polemiğe girse, kılıçlar çekilse iki taraf da lafını esirgemeyen kadınlar olduğu için olay büyür de büyür. Belli ki İrem bunu istemiyor.

Cengiz Semercioğlu: Ne korkması ya, bu Onur’un da dediği gibi tam bir “Deli deliyi görünce çomağını saklarmış” durumu. Bu atışmada biri alttan almasa, işin ucunun nereye varacağını kimse tahmin edemez. İrem’in de Demet kadar dilinin ayarı yok. Ama saygı duyma meselesinde ise gerçekten samimi. Kendinden önceki ablalara karşı düşmanca bir tutumu olmadı hiçbir zaman.

Mahallenin oğluyla kızının düğünü

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın düğünü haftaya damga vurdu. Çiftin ilk dansları ve Hazal’ın gelinliğini konsey masaya yatırıyor.

Onur Baştürk: Çok sempatik, çok bizden, çok romantik, çok “mahallenin oğluyla kızı”nın düğünü gibiydi bu çiftin düğünü. Çok sevdim. Gelinlik ve damatlıklarına da o kadar takılmadım. Önemli olan yaydıkları bu enerjiydi çünkü...

Cengiz Semercioğlu: 600 bin TL harcamışlar ama eğlenceli bir düğün olmuş. Hazal’ın gelinliğini de beğendim. Çifte mutluluklar...

Ömür Gedik: Dekoltesi çok hoş ama başında taktığı aksesuvarı o kadar da sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama Hazal çok güzel bir gelin olmuş. Danslarını da doğal, abartısız ve samimi buldum.

Sevgililer Günü'ne Özel Burçlara Göre Hediye Seçimleri için hemen tıkla