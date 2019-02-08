Herkes bildiği işi yapsın
İdil-Mert Fırat çifti önceki gece Asmalımescit’te görüntülendi.
Muhabirlerin “Birlikte bir reklam teklifi gelse kabul eder misiniz?” sorusuna İdil Fırat, “Benim böyle bir konuda eğitimim ve yeteneğim yok. Kendime güvenebildiğim bir alan değil. Anı kalsın diye kendi aramızda yapabiliriz ama profesyonel olarak düşünmüyorum. Herkes bildiği işi yapsın” dedi. Mert Fırat ise, “Aslında bu işe emek vermiş, hiç okulunu okumadan kendi kendini yetiştirmiş üstatlar var. Mezun birçok oyuncuyu hem kariyer hem yetenek anlamında geçmiş durumdalar” şeklinde konuştu.
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