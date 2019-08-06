'Her şey sevmekle başlar'
Kendisi gibi oyuncu eşi Bülent Şakrak’a olan aşkını her fırsatta gözler önüne seren Ceyda Düvenci, bu defa ona gönderdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak sevgisini dile getirdi.
İşte Ceyda Düvenci’nin, Bülent Şakrak’a gönderdiği o selfie ve altına yazdıkları: “Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı o uzaklardayken… Şimdi baktım ve düşündüm ki hepimiz bize sevgiyle bakan bir çift göz isteriz… Bu hafta en çok sevdiğiniz, sevildiğiniz, tabiata sahip çıktığınız, saydığınız, sayıldığınız, geliştiğiniz, bereketi bol, sağlıklı bir hafta olsun… Her şey sevmekle başlar… Gözümün ışığına, aşkla Bülent Şakrak.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle