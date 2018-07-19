'Her sene bir ülke gezeceğim'
İpek Bağrıaçık yoğun geçen sezonun ardından Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehrinde stres attı.
Siyah İnci dizisinde Defne karakterine hayat veren oyuncu Exit festivali'ne katıldı.
"EĞER BU ŞEHİRDE DENİZ OLSAYDI, BURAYA TAŞINMAK BİLE İSTEYEBİLİRDİM"
Bağrıaçık; "Kendime söz verdim, her sene en az bir ülkeyi gezip, görmek için. Her biten işin ardından, başka bir ülkede görmediğim yerler görüp, farklı kültürler keşfedip, hikayelerini dinlerken yorgunluğumu atıcaktım. Bu senede Sırbistan'ın 2 en büyük 2 şehrini gezdim. Belgrad ve Novi Sad. Aynı zamnda Avrupanın en iyi müzik festivali ünvanını alan Exit Festivaline gitme şansımda oldu. Şehir muntazam düzenli, trafikte önce yayaya önem veriyolar ve bütün duvarlar rengarenk grafitilerle kaplı. Eğer bu şehirde deniz olsaydı buraya taşınmak bile isteyebilirdim." dedi.
Oyuncu yeni projeler için "Elbette senaryo ve kadro önemli benim için. Aynı zamanda kendimi tekrar etmeyeceğim rollerde yer almayı isterim. Farklı olan her karakteri oynamak isterim. Her yeni karakter yeni bi keşif ruhum için. Bir başkası gibi hayata bakmaya çalışmak, yeni duyguları keşfetmeme nenen oluyor. Canlandırdığım her yeni karakterden sonra ruhumun büyüdüğünü hissediyorum." dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle