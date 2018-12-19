Her gün üç tane avokado yerim
Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programına Gonca Vuslateri konuk oldu.
Vuslateri günlük yaşamında nasıl birisi olduğunu ve ev halini anlattı: Pikaplarım var, çok severim plak dinlemeyi, akustik, eski, retro plaklarım var. Ertesi gün ne dinleyeceğimi koyarım bir kenara. Genelde yüzüm düşük uyanırım sabahları. Çok geç uyurum, çok okurum ve çok okuduğum için gözümü çok yorarım, muhtemelen hep rüya görürüm. Hele bir de Netflix’te “Tepedeki Ev” izlemişsem hiç mutlu uyanamam. Uyandığımda hayatta kahve içmem. Ciddi anlamda avokado hastalığım var; her gün üç tane avokado yiyorum. Limon, tuz ve avokado ile bütün günü geçirebilirim.”
ASLIZEN: KAYBETTİĞİM ZAMANI GERİ ALACAĞIM!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle