'Her evlilikte olur'
Merve Sevi ayrılık haberlerine son noktayı koydu.
Merve Sevi geçtiğimiz yıl Çalkan Algün ile nikah masasına oturmuştu.
Çift, geçtiğimiz hafta 'boşanma' haberiyle gündeme geldi. Duymayan Kalmasın, Merve Sevi'nin mahkeme dilekçesini de ekrana taşıdı.
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Merve Sevi, dilekçesinde 'Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı' ifadelerine yer verdi.
Çift çıkan haberlerin ardından bir araya gekdi. Objektiflere mutluluk pozu veren ikili 'sorun yok' dedi.
Merve Sevi bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla barıştıklarını açıkladı.
"Hakkımda çıkan şiddet görüyor açıklamaları, almış olduğum uzaklaştırma kararı abartılı bir şekilde yayınlanmıştır.
Eşim tarafımdan şahsıma yapılmış bir şiddet ve tehdit söz konusu değildir.
Ben yıllardır tek başıma ayakta durmaya çalışan işine saygı ve sevgi ile bağlı bir kadınım.
Her evlilikte olan özellikle ilk yıllarda yaşanan sıkıntıları yaşıyoruz.
Aşılamayacak sorunlar olmadığı düşünüp yolumuza devam etmeye karar verdik."
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