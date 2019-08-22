Her anne güzeldir
Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, önceki gün 10 aylık oğulları Can ile Bebek’teydi.
Bir mekânda kahvaltı yapan çift, daha sonra Bebek Parkı’nda gezintiye çıktı: “Tatilden yeni geldik, Can’ı dışarı çıkaralım dedik.”
Şekerci, oğullarının kime benzediği sorusuna “Engin’e benziyor, o da sarışın ama yüzünün güzelliğini benden almış” yanıtını verdi.
Ünlü oyuncu, doğum sonrası kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen’e de destek çıktı: “Oğlumu emzirmek için ben de çok yemek yiyorum. Her anne güzeldir. Yapılan yorumlar çok çirkin.”
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