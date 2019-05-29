Serenay Sarıkaya "Her anın tadını çıkarıyorum"
Sevgilisi Kerem Bürsin’den yeni ayrılan Serenay Sarıkaya, “Herkes seni merak ederken, mesafeni korumayı nasıl başarıyorsun?” sorusuna yanıt verdi.
Serenay Sarıkaya, “Her şeyin hızından o kadar çok korktum ki, her saniyenin ve anın tadını o kadar çıkarmak istedim ki öyle bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirim. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte çok ciddi bir tüketim yaşıyoruz. İçime dönerek sakin kalmaya çalışıyorum” dedi.
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