'Her acı yüreğini kanatır'
Kenan Doğulu, 2019’un son Harbiye konserini önceki akşam verdi. Ünlü şarkıcı, birlik ve beraberlik mesajı verdiği “Bizimdir” şarkısını da ilk kez seslendirdi.
Kenan Doğulu önceki akşam Harbiye Açıkhava’da hayranları ile buluştu. Şarkıcı, konserde barkovizyona yansıttığı dev Türk bayrağı önünde O’nlar A Capella grubu ile 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Doğulu konserde “Bizimdir” adlı yeni şarkısını ilk kez seslendirdi.
İşte o şarkı
Hiç kolay değil
Dünya ne hale geldi bak
Her yerde hüzün var
Korkmamak çok zor
Her acı yüreğini kanatır
Türlü türlü hikaye
İsyan kemiğe dayandı
Zaman birleşme zamanı
Haksız mıyım?
Orada bir küçük kırık kayıp kalp
O kalp bizimdir
Orada yıkık dökük bir köy uzakta
O köy bizimdir
Hiç kolay değil
İnsan ne hale geldi bak
Her yerde kavga var
Kırılmamak çok zor
Kenan Doğulu, konserden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.
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