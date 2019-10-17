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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

'Her acı yüreğini kanatır'

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'Her acı yüreğini kanatır'

Kenan Doğulu, 2019’un son Harbiye konserini önceki akşam verdi. Ünlü şarkıcı, birlik ve beraberlik mesajı verdiği “Bizimdir” şarkısını da ilk kez seslendirdi.

Kenan Doğulu önceki akşam Harbiye Açıkhava’da hayranları ile buluştu. Şarkıcı, konserde barkovizyona yansıttığı dev Türk bayrağı önünde O’nlar A Capella grubu ile 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Doğulu konserde “Bizimdir” adlı yeni şarkısını ilk kez seslendirdi.

Her acı yüreğini kanatır

İşte o şarkı

Hiç kolay değil
Dünya ne hale geldi bak
Her yerde hüzün var
Korkmamak çok zor
Her acı yüreğini kanatır
Türlü türlü hikaye
İsyan kemiğe dayandı
Zaman birleşme zamanı
Haksız mıyım?
Orada bir küçük kırık kayıp kalp
O kalp bizimdir
Orada yıkık dökük bir köy uzakta
O köy bizimdir
Hiç kolay değil
İnsan ne hale geldi bak
Her yerde kavga var
Kırılmamak çok zor

Her acı yüreğini kanatır

Kenan Doğulu, konserden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.
Her acı yüreğini kanatır

 

 

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