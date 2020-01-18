Hepgül Özdemiroğlu: Albüm Atilla’ya kavuşmak gibi

ATTİLA Özdemiroğlu, “Firuze”, “Dünya Dönüyor”, “Unutama Beni” ve “Arkadaş” gibi unutulmaz eserlerini ünlü isimlerin seslendireceği proje albümü için 2016 yılında sözleşme yapmış, ancak imza atıldıktan 5 gün sonra yaşamını yitirmişti. Sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, o projenin hayata geçirilmesi için kolları sıvadı ve albümün hazırlıklarına yeniden başlandı. Hepgül Özdemiroğlu, “Attila ölmeden 5 gün önce sözleşmeyi imzalamıştı. Kaybedince elimiz albümü yapmaya gitmedi, o kuvveti bulamadık. Ama şimdi çıkarmaya hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyız, çok uğraştık. Bu albüm ona yeniden kavuşmak gibi” dedi.



ŞARKI SEÇİMİNDE ÖZGÜR BIRAKTIK



Albümde 28 sanatçının yer alacağını ve hepsinin şarkı seçiminde özgür bırakıldıklarını belirten Özdemiroğlu, şöyle konuştu: “Her sanatçı okuyacağı şarkıyı kendi seçti. Attila’nın isteği de buydu. ‘Şarkıcı kendini nasıl hissediyorsa öyle çalışsın’ diyordu. Hepsi kendi aranjörüyle çalıştı.” Sezen Aksu, Işın Karaca, Zeynep Casalini, Mehmet Erdem, Nükhet Duru, Ayşegül Aldinç, Teoman, Kenan Doğulu, Ceylan Ertem ve Niran Ünsal’ın yanı sıra Atilla Özdemiroğlu’nun müzisyen kızı Lara Özdemiroğlu’nun seslendirdiği şarkıların yer alacağı albümün mart ayında yayınlanması planlanıyor.

HANGİ ŞARKIYI KİM OKUYOR

Sezen Aksu: Bir Vurgun Bu Sevda

Nükhet Duru: Kalbim Ege’de Kaldı

Teoman: Firuze

Kenan Doğulu: Rakkas

Işın Karaca: Petrol

Cem Adrian&Lara Özdemiroğlu: Yara

Ayşegül Aldinç: Lunapark

Gripin: Yeter

Mehmet Erdem: Çok Eskiden

Ajda projeden çekildi

Albümde Ajda Pekkan da yer alacaktı, ancak Süperstar projeden çekildi. Hepgül Özdemiroğlu, sanatçının bu kararıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:



“Benim net bir bilgim yok. Samsun Demir beni arayıp Ajda Hanım’ın albümde yer alamayacağını iletti. Biz olmasını çok isterdik, fakat bize gelen bilgi bu şekilde.”