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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.06.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Hem makas hem yumruk

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr

Halit Ergenç, trafikte seyir halindeyken makas atarak kendisini sıkıştıran kamyonet sürücüsü Mahmut A. ile yeğeni Yunus Emre A. tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

HALİT Ergenç, İstanbul trafiğinde iki kişinin saldırısına uğradığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Ünlü oyuncu, polise verdiği ifadede olayın 1 Haziran günü yaşandığı belirterek şunları söyledi: “Aracımla Ulus’ta ilerlerken bir kamyonetin araçları sıkıştırarak makas attığını aynadan gördüm. Acemi olabileceğini düşünerek frene bastım. Bir süre sonra sürücüsü aracını aracımın önüne kırdı. Fren yaparak durmak zorunda kaldım. Bu sırada kamyonetten inen sürücünün yanındaki kişi ‘Ne yapıyorsun, kaza mı yaptıracaksın’ dedi. Ben de ‘Hayır, sen ne biçim araba kullanıyorsun’ diye karşılık verdim. Karşı taraf küfür etmeye başlayınca ‘Düzgün konuşun’ dedim. Çıkan arbedede küfürlerine devam eden kamyonet sürücüsünün yeğeni, arkamdan gelerek aniden yüzüme yumruk attı. Tehdit ve hakarette bulunan bu kişilerden şikâyetçiyim.”

ELİM ÇARPMIŞ OLABİLİR

Ergenç’in şikâyeti üzerine kamyonet sürücüsü ile yeğeni hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca “Hakaret, tehdit ve kasten yaralama” suçlarından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Mahmut A. “Siyah renkli cipe arkadan yaklaşmıştık. Geçmek isterken önümüze kırarak engelledi. Aracın sol tarafından geçmek istediğimizde ise tekrar önümüze kırarak bizi sıkıştırdı. Tam viyadüğün üzerine çıktığımızda önünde gitmesine engel bir durum olmamasına rağmen frene bastı. Kaza yapmamıza sebebiyet verecekti. Durduk, tartışmaya başladık. ‘Bu burada bitmez’ dedi. Arbede yaşandı. Bu şahsa kimin vurduğunu görmedim. Üzerime atılı suçu kabul etmem” dedi. Yeğeni ise kendisini şu sözlerle savundu: “Halit Ergenç üzerimize geldi. Birbirimize yaklaştığımız sırada kalabalık araya girdi ve kısa bir arbede yaşandı. Bu sırada elim bu şahsa çarpmış olabilir.” Savcılığın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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