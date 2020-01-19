Hem hayat hem de kazanç ortağı!

Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile olan evliliğini olaylı bir şekilde bitirdi. Kısa süre sonra kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi. Her fırsatta seyahate çıkan Küpeli çifti, geçtiğimiz günlerde Dubai'ye gitti. Safari turuna çıkan ikili, önemli bir iş görüşmesi de gerçekleştirdi. Giyim markası için Dubaili yatırımcılarla görüşen eski mankenin burada bir mağaza açacağı öğrenildi. Kendi tasarımı olan ürünleri Dubai'de pazarlamayı planlayan Şener'in hedefinde Yunanistan, İtalya ve Fransa da var...

HEM HAYAT HEM KAZANÇ ORTAĞI

Güzel manken Demet Şener Küpeli, tüm yatırımlarını eşi Cenk Küpeli ile ortak yapıyor. İşadamı olan eşine her konuda danışan Şener, yeni projeleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi..

İNTERNETTEN MAĞAZAYA

Demet Şener Küpeli, internet üzerinden sattığı tasarımlarını Dubai ve Avrupa'daki mağazalarda sergilemeyi planlıyor.





