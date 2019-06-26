Hem ağlattı hem oynattı
Yıldız Tilbe, Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.
Tilbe konserde “Delikanlım”, “Sana Değer” ve “Kış Gülleri” gibi romantik şarkılarının yanı sıra “Ben Senin Var Ya”, “Delalim” ve “Haberi Olsun” gibi hareketleri parçalarını söyledi. Tilbe konserin ilerleyen saatlerinde kendisini izlemeye gelen Buray’ı sahneye davet etti. Buray, “Sen Sevda Mısın?” ve “Seni Sevmiyorum Artık” isimli şarkılarını seslendirdi.
Ayşe Akın
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