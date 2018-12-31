Kardeşinin korkulu rüyasıydı... Bu kez Hülya Avşar'ın karşısına çıktı!
Helin Avşar’ın evini gözetlediği için şikâyetçi olduğu Ö.A.’nın Hülya Avşar’ı da takip ettiği ortaya çıktı. Hülya Avşar da Ö.A.’dan şikâyetçi oldu.
HELİN Avşar geçen yıl İstanbul’daki evini gözetlediği için Ö.A. isimli erkekten şikâyetçi oldu. Mahkeme, Ö.A.’nın 4 ay boyunca Avşar’ın kendisine ve evine yaklaşmaması kararı aldı. Ö.A.’nın mahkeme kararının ardından bu kez de Hülya Avşar’ın Ayvalık’taki evini gözetlediği ortaya çıktı. Bir yürüyüşte şarkıcının karşısına çıkan Ö.A., Avşar’la konuşmak istedi. Kardeşi Helin Avşar’dan dolayı Ö.A.’yı tanıyan sanatçı polise ve savcılığa gidip şikâyetçi oldu.
‘SANA İŞ BULURUZ’ DEMİŞTİ
İfadesi alınan Ö.A., “İstanbul’da bir dizide figüran olarak oynarken Hülya Avşar’la tanıştım. Bana ‘Askerden sonra sana iş buluruz’ demişti. Avşar’ın Ayvalık’ta olduğunu öğrendim. Yürüyüş yaparken görünce konuşmak için yanına gittim. Onu rahatsız etme niyetim yoktu” dedi.
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