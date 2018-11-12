"Hedefim babama gücümü kanıtlamaktı"

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul’a gelen sporcu ile bir araya geldik. Bu spora başlamasında babasının büyük etkisi olduğunu söyleyen Leduc, hayat hikayesini ve Lethwei ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Bir sürü dövüş sporu çeşidi var. Siz Lethwei sporunu yapıyorsunuz. Diğerlerinden farkı nedir?

- Muay Thai ile aslında çok da benziyor ama ayrılan yönleri var. Normalde dizinizi, bacağınızı ve kolunuzu kullanabilirsiniz Muay Thai’de. Ama Lethwei’de hiçbir sınırlama yok. Bütün eklemleri, uzuvları kullanabiliyorsunuz. Eldiven takmadan dövüşüyorsunuz. En zor kısmı da bu. Bir de kafanızı kullanabiliyorsunuz.

Diğer Uzak Doğu sporlarından farklı olarak daha az kısıtlama varmış Lethwei dalında. Kısıtlanmayı sevmeyen bir yapınız mı var?

- Evet, hiçbir sınırlama yok. Hatta skor da tutulmuyor Lethwei’de. Nakavt olana kadar devam ediyor. Uzak Doğu sporlarının en vahşisi... Ben de bu tarz farklı işleri sevdiğim için bu spora yöneldim.

Neden bu kadar sert bir sporu tercih ettiniz? Hiç de öyle biri gibi görünmüyorsunuz...

- Aslında öyle görünmüyorum, biliyorum ama çocukluğumdan gelen bir travmadan kaynaklanıyor. Her şey babama güçlü olduğumu kanıtlamak için başladı. Çünkü çok zayıf ve çelimsiz bir çocuktum. Ben de aklımla aslında vücudumun çelimsiz oluşumun üstesinden gelebilirim, bunu göstermek istedim.

Babanızın bu konuda baskısı mı vardı yani?

- Aslında çevremdeki herkes “yemek yemiyorsun” diye sitem ediyordu. Babamla da küçükken çok ciddi bir kavga yaşadım ve 18 yaşında evi terk ettim. Sonra da eve hiç dönmedim. Babamın dikkatini çekmek, onunla tekrar iletişim kurabilmenin tek yolu gazetede manşet olabilmekti. Gücümü ve başarımı kanıtlamak için en iyi dövüşçü olmaya çalıştım.

EŞİMDEN ÇOK KORKARIM

Bu tarz sporları yapanlar bana hiçbir şeyden korkmazmış gibi geliyor. Sizi hayatta en çok ne korkutur?

- Beni en çok eşim korkutur.

Neden?

- Tartıştığımız zaman kendimi korumak zorunda hissediyorum. O yüzden kendimi en çok ondan korkarken buluyorum.

Ringe çıktığınızda eşiniz korkmuyor mu sakatlanacaksınız diye? Onu nasıl sakinleştiriyorsunuz?

- Çok korkuyor. Bu yüzden dövüşü bırakmamı istiyor. Ama bu benim işim kariyerim. O yüzden hemen bırakamam. Zamanla emekli olacağım ve daha çok işin öğretme kısmında yer alacağım.

Siz nasıl oluyor da canınızın yanacağını biliyor ve bundan korkmuyorsunuz?

- Ben daha yeni jenerasyon bir Lethwei dövüşçüsüyüm. O yüzden mesafemi rakibimle her zaman koruyorum. Ve tam doğru zamanı bulduğumda hamlemi yapıyorum. En çok yarışa çıkmadan 5-10 dakika önce korkuyorum. O zaman biliyorum ki karşımdaki rakip beni hem incitmek hem de küçük düşürmek için kendini eğitti ve hazırlandı. Ben de bunu düşünüyorum ve orada buna imkan vermemek için odaklanıyorum.

Bir grup insan dövüş sporlarını tamamen bir şiddet olarak görüyor. Bir spor dalı olarak kabul etmiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

- Bazıları futbolu seviyor, bazıları yüzmeyi... Herkesin sevdiği başka bir şey var ama burada da sonuçta dövüşten sonra iki taraf da birbirine aslında saygı duyuyor. O yüzden biz de dövüşü profesyonel olarak yapan insanlarız. Bunun da saygıyla karşılanmasını bekliyoruz.

Dave Leduc, “Avatar Atakan” olarak da tanınan dövüş sporcusu Atakan Arslan’la yakın arkadaş olduğunu söyledi.

BU SPORUN ELÇİSİ OLACAĞIM

Seminerler ve workshoplar için dünyanın dört bir yanını gezdiğinizi biliyorum. Türkiye’ye gelişinizin özel bir sebebi var mı?

- Evet, son dönemde pek çok seminer gerçekleştirdim. Dünyanın farklı ülkelerini ziyaret ediyorum. Türkiye’ye de işadamı Mehmet Apak ile iki gün sürecek özel bir workshop için geldim.

Bu spor kaç yaşına kadar yapılabiliyor genelde?

- Aslında 35’li yaşlarda sporcular bırakırlar genellikle. Ama ben elçi olarak bu spora daha çok şey katabileceğimi düşünüyorum ileride. Normalde yorucu bir spor. İnsanın canı da yanıyor. O yüzden çok fazla devam edemeyeceğim. 10 sene daha dövüşebilirim ama istemiyorum. Zamanında bırakıp iyi sporcuları eğitmek istiyorum. Zaten bir kere dünya şampiyonu olmaktı hedefim, o da babama göstermek için. Ama 4 kere oldum. Ama 10 şampiyonluğa ihtiyacım yok.

Babanızla şimdi ilişkiniz nasıl?

- Birbirimize mektup yazdık ve birbirimizden özür diledik. Bu yılbaşında Kanada’ya yanına gideceğim.

NORMALDE ÇOK SAKİN BİRİYİM

Normal yaşantınızda sakin biri misiniz? Mesela yolda birisi sizi kızdıracak bir şey yapsa tepkiniz nasıl olur?

- Çoğu zaman sakinim. Huzur dolu bir insanım. Profesyonel bir dövüşçünün zaten dediğiniz gibi bir durumda sinirlenmemesi lazım. Zaten beni çok fazla şey sinirlendirmez. Zaten sinirlendiğimde de karşımdaki insana vurmam. Sonuçta bu barbarların yaptığı bir iş değil. Ben de gerçek hayatımda herkesi vurup kırmıyorum.

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