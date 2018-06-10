Hazım Körmükçü nişanlısını Zeynep Tandoğan’ı bu hale getirdi...Eski eş:Etme bulma dünyası bu dünya

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.06.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Hazım Körmükçü nişanlısını Zeynep Tandoğan’ı bu hale getirdi...Eski eş:Etme bulma dünyası bu dünya

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Hazım Körmükçü nişanlısını Zeynep Tandoğan’ı bu hale getirdi...Eski eş:Etme bulma dünyası bu dünya

Hazım Körmükçü, evlilik planları yaptığı Zeynep Tandoğan’a şiddet uyguladı. Darp raporu alan ünlü spiker, polise giderek oyuncudan şikayetçi oldu. Eski eş Hilal Özdemir ise "Etme bulma dünyası bu dünya" yorumunu yaptı. 

OYUNCU HAZIM Körmükçü ve televizyon spikeri Zeynep Tandoğan’ın ilişkisi şiddet nedeniyle sona erdi. Tandoğan nikâh masasına oturmak için gün saydığı Körmükçü’yü kendisini dövdüğü gerekçesiyle polise şikayet etti. Körmükçü, 14 yıldır evli olduğu şarkıcı Hilal Özdemir’den ayrıldıktan sonra 2016 yılında Tandoğan’la ilişki yaşamaya başladı. Çift, 30 Mayıs’ta nikâh masasına oturacaktı ancak şahitleri Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin kongresi nedeniyle törene katılamayacağı için nikâhı ileri bir tarihe erteledi. Yeni tarih için gün sayan ikili bugün şiddet haberleriyle gündeme geldi. Tandoğan’la tartışan oyuncu nişanlısını şiddet uyguladı. Kanlar içinde kalan spiker, polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis memurları sorgu için Körmükçü’yü karakola götürdü. Tandoğan da önce hastaneye giderek darp raporu aldı ardından karakolda şikayetini yeniden dile getirdi.

Hazım Körmükçü nişanlısını Zeynep Tandoğan’ı bu hale getirdi...Eski eş:Etme bulma dünyası bu dünya


GERİ DÖNÜŞ YOK
Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan Zeynep Tandoğan, “Hazım TRT ile bir iş için anlaştı ve İzmir’e yerleşmeye karar verdi. Ve bunları yaparken bana bir şey sormadı. Tartışma bu nedenle çıktı ve beni bu hale getirdi. Biz tanıştığımız zaman Hazım maddi manevi bitik durumdaydı. Ona manevi ve maddi anlamda destek sağladım. Benim sayemde ayağa kalktı” dedi. Artık ilişkilerinde geri dönüş olmadığını da belirten Tandoğan, “Benim için telafi edilemeyecek bir yara. Delikanlıysa, adamsa evden çıkıp gitseydi, bunu yapmaya hakkı yoktu. Nikah yapıp eylül ayında da düğün yapacaktık. Bu olaydan sonra geri dönüş yok artık. Ne nikah, ne düğün bitmiştir” diye konuştu.

Zeynep Tandoğan'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama:
Hazım Körmükçü nişanlısını Zeynep Tandoğan’ı bu hale getirdi...Eski eş:Etme bulma dünyası bu dünya


DAHA ÖNCE DE VURDU
Hazım Körmükçü’nün daha önce de birkaç kez kendisini tartakladığını söyleyen Tandoğan, “Sonra kapılarda yattı yalvardı, ‘yapmayacağım’ dedi. Ben de affettim” dedi. Hazım Körmükçü’nün eski eşi Hilal Özdemir’in de kendisini tehdit ettiğini dile getiren ünlü spiker, “Eski eşi Hilal Özdemir’le tartışmalarının içine de beni haksız yere çektiler. Evliliklerinin bitmesinde suçlu gösterildim. Hilal Özdemir’e hakkımda sosyal medya yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açtım ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Bir senedir ikisi de bana kabir azabı çektirdiler” dedi.

Etme bulma dünyası bu dünya...
Hilal Özdemir de iki çocuğunun babası Hazım Körmükçü’ye dava açmıştı. Özdemir, Körmükçü’nün kendisine yaklaşmaması için koruma kararı çıkartırmıştı. Özdemir bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:

 #kadınaşiddetehayır

Kadına şiddet asla tasvip edebileceğim bir şey değil..
Kimse kimsenin acısıyla nispet yapmamalıydı..Etme bulma dünyası bu dünya... ALLAH ISLAH ETSİN...

Hazım Körmükçü nişanlısını Zeynep Tandoğan’ı bu hale getirdi...Eski eş:Etme bulma dünyası bu dünya





 

 

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