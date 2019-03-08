Hazım Körmükçü kimdir? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Hazım Körmükçü, son günlerde magazin dünyasını yakından takip edenlerin gündemindeki isim oldu. Birçok projede boy gösteren Hazım Körmükçü, diziler, filmler ve tiyatro oyunları ile bilinmektedir. Peki, Hazım Körmükçü kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, rol aldığı diziler ve filmler
Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hakimliği ile de bilinir.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Yeter
Filinta
Kara Kutu
Osmanlı'da Derin Devlet
Ölümsüz Karanfiller
Dur Yolcu
Gizli Patron
Canım Anne
Kayıt Dışı
Vakayı Zaptiye
Alacakaranlık
Dedem Gofret Ve Ben
Deli Divane
Kalbimi Kıra Kıra
İntizar
Mesela Dedik
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
Tutku
Mesela Dedik
Ölümüne Sevda
Ali
Adada Bir Sonbahar
ROL ALDIĞI FİLMLER
Kod Adı K.O.Z
Sıfır Dediğimde
Kardan Adamlar
Abdülhamit Düşerken
Eylül Fırtınası
Güle Güle
Eyyvah Eyvah 3
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Koca Bir Aşk Çığlığı
İlk Göz Agrısı
Ayşe Opereti
Nereye Kadar "Good"
İki Efendinin Uşağı
Genç Osman
Çalıkuşu
Fareli Köyün Kavalcısı
Çıkmaz Sokak Çocukları
Lüküs Hayat
Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
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