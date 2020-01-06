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Haber Giriş: 06.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Hazer Amani: Özel hayatımı sormayın

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Hazer Amani: Özel hayatımı sormayın

Şarkıcı Sıla ile 13 Ocak’ta evleneceği haberleri çıkan şef Hazer Amani, Vadistanbul’da görüntülendi.

Dostlarıyla bir restoranda buluşan Amani, evlilikle ilgili sorulara “Bu soruyu daha önce de sordular, cevabım değişmeyecek, özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Her an her şey olabilir” dedi.

Hazer Amani, Sıla’nın hamile olduğu iddialarını “Arkadaşlar teşekkür ediyorum” diyerek yanıtsız bıraktı.

Hazer Amani: Özel hayatımı sormayın


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