Hazer Amani kimdir? Sıla’nın eşi Hazer Amani’nin hayatına dair bilgiler

Sunduğu yemek programları ve MasterChef jüri üyeliğiyle tanınan Hazer Amani, 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt’lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmasına rağmen farklı bir alan yönelerek Güney Afrika’da Cordon Bleu’ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.



Staj yaptığı yerde 4 yıl çalıştıktan sonra baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Türkiye’de ünlü bir restoranda kariyerine adım attı. Amani, 2011 yılında ‘Senenin En Yaratıcı Şefi’ ödülünün sahibi oldu. Ardından dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.



Aralarında Nelson Mandela’nın da yer aldığı birçok önemli isme yemek hazırlayan Hazer Amani, Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak görev aldı. 2019 sezonunda MasterChef’te yer almama kararı alan Hazer Amani, benzeri bir program olan The Taste Türkiye’de sunuculuk görevini üstlendi. İlk eşi Deniz Mumcuoğlu’ndan 2019 yılında boşandıktan sonra 13 Ocak 2020’de Sıla ile 2. Kez nikah masasına oturdu.