Hazer Amani kimdir? Masterchef Türkiye jüri üyeliğini bıraktı mı?
Masterchef Türkiye’nin jüri üyelerinin belli olması ardından gözler bir kez daha Hazer Amani’ye çevrildi. Yarışmanın yeni sezonunda Hazer Amani ‘nin yerine Danilo Zanna yer alacak. Peki, Hazer Amani kimdir?
Annesi Türk, babası ise İran Reştli olan Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini TED Ankara kolejinde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Güney Afrika'da 3 yıl aşçılık eğitimi alan Hazer Amani, 4 yıl baş aşçı olarak görev aldı. Yusuf Köksal ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve buradaki kariyerine adım attı. 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yaptı.
Sıla ile ilişkisiyle sansasyonel bir şekilde gündeme gelen Hazer Amani, 2013 yılında nikah masasına oturduğu Deniz Mumcuoğlu’ndan 2019 mart ayında ayrıldı.
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