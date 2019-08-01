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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Hazer Amani kimdir? Masterchef Türkiye jüri üyeliğini bıraktı mı?

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Hazer Amani kimdir? Masterchef Türkiye jüri üyeliğini bıraktı mı?

Masterchef Türkiye’nin jüri üyelerinin belli olması ardından gözler bir kez daha Hazer Amani’ye çevrildi. Yarışmanın yeni sezonunda Hazer Amani ‘nin yerine Danilo Zanna yer alacak. Peki, Hazer Amani kimdir?

Annesi Türk, babası ise İran Reştli olan Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini TED Ankara kolejinde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Güney Afrika'da 3 yıl aşçılık eğitimi alan Hazer Amani, 4 yıl baş aşçı olarak görev aldı. Yusuf Köksal ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve buradaki kariyerine adım attı. 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yaptı.
Sıla ile ilişkisiyle sansasyonel bir şekilde gündeme gelen Hazer Amani, 2013 yılında nikah masasına oturduğu Deniz Mumcuoğlu’ndan 2019 mart ayında ayrıldı.

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