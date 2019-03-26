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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.03.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Hazer Amani kimdir? İşte boşandığı iddia edilen eşi

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Hazer Amani kimdir? İşte boşandığı iddia edilen eşi

Hazer Amani ve Sıla yeni bir iddiayla gündeme geldi. İddialara göre, ünlü şef Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla’nın evine yerleşti. Söylentiler ardından Hazer Amani’nin hayatı ve eşine yönelik araştırmalar başladı. Peki, Hazer Amani kimdir? İşte boşandığı eşi

Anne tarafından Türk, baba tarafından ise İran Reştli olan Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara kolejinin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Erken yaşlardan itibaren mutfakla iç içe olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.
Staj süresi ardından 4 yıl baş aşçı olarak görev aldı. Yusuf Köksal ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve buradaki kariyerine adım attı.

Hazer Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Ardından dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı. Çeşitli yemek programlarına konuk olarak katılan ve kendi de çeşitli programlar yapan Hazer Amani, asıl tanınırlığını MasterChef isimli yemek yarışmasıyla yakaladı. Burada Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri koltuğunda oturdu. Hazer Amani, yarışmanın ardından ise Sıla ile yakınlaştığı haberleriyle gündeme geldi. İkilinin arabada çekilmiş samimi fotoğrafları uzun süre gündemi meşgul etti. Haberler ardından gözler Hazer Amani’nin eşine çevrildi. 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile nikah masasına oturan Hazer Amani, eşi ile sorunları olduğuna dair iddiaları yalanlamıştı.

Hazer Amani kimdir İşte boşandığı iddia edilen eşi

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