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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
14.07.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Hazar cesareti

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Hazar cesareti

Oyuncu Hazar Ergüçlü, bir dergi çekimi için kaş ve saç rengini değiştirdi, sosyal medya “yakışmış-yakışmamış” mücadelesine girdi. Moda Konseyi tartıştı: Hazar’ın yeni tarzı nasıl olmuş?

Aslı Barış: Hazar Ergüçlü bir dergi çekimi için saçlarını ve kaşlarını boyattı. Yurtdışında sıklıkla yapılıyor böyle şeyler. Ama nedense burada “Yakışmış mı, yakışmamış mı” tartışmaları da gündeme geldi. Nasıl buldunuz Hazar’ın tarzını?
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Moda dergilerinin kapak çekimlerinde styling’de olduğu kadar saç-makyajda da orijinal dokunuşlar ve deneysel çekimler yapmak lazım zaten. Yoksa sıradan bir röportaj çekiminden farkı kalmıyor. Ben saç ve kaşta beyazlatma tarzını seviyorum. Lady Gaga’yı hatırlarsın, o da yapmıştı seneler önce. Sert tarzı olan dominant bir makyaj. Sevgili Hazal’a da çok yakışmış.
Ceylan Atınç:
Böyle değişimleri seviyorum. Hazar zaten oyuncu. Değişim, rolden role girmek onun hayatının bir parçası. Bunun da onu heyecanlandırdığını düşünüyorum. Yakışmış mı sorusuna gelince; evet bence fotoğraflar harika olmuş, değişik ama uzun uzun baktıran bir Hazar çıkmış ortaya.
◊ Aslı Barış:
Tamamen katılıyorum. İyi bir iş çıkmış. Hep aynı saç, hep aynı makyaj olmamalı. Dünya trendlerini yakalamalıyız bu anlamda, Hazar’ın yaptığı da tam olarak bu.

Hazar cesareti

İki gelinlik arasındaki farklar
◊ Aslı Barış: Tamam, aradan bir-iki hafta geçti ama Monaco Prensesi Charlotte Casiraghi’nin gelinliklerinden de bahsetmek isterim. Resmi ve kilise nikâhı için iki farklı tarzda gelinlik giydi prenses. Hangisini beğendiniz?
Hazar cesareti

◊ Ceylan Atınç: Basına servis edilen karelerdeki zarafeti bakmaya doyulmayan bir fotoğraf ortaya çıkarmış. Resmi nikâhta giydiği Chanel elbisesi ve Cartier gerdanlığı ile anneannesi Grace Kelly’yi inanılmaz andırıyor.
◊ Aslı Barış: Bence de tam bir zarafet timsali. Sen ne dersin Başak?
◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Çok çok güzel bir vücuda çok güzel zarif tasarlanmış ipek saten Chanel bir gelinlik gerçekten süper olmuş.
Saç-makyaj ve mücev-herlerinin sadeliği, duvaksız olması tam benim sevdiğim bir tarz olmuş.
Hazar cesareti

◊ Ceylan Atınç: Kilise töreninde tercih ettiği Giambattista Valli gelinlik ise çokça eleştirildi. Annesinin Dior gelinliğine benzeten de oldu, çok sakil bulan da. Ben abartıdan uzak ve yaşam tarzı ile bunu her defasında gösteren bu prensese gayet yakıştırdım.
◊ Aslı Barış: Ben de tam tersi fikirdeyim. Sonuçta Monaco Prensesi, üstüne Grace Kelly’nin torunu. Yine sade ama çok daha ihtişamlı bir model seçebilirdi. Aşırı sıradan geldi seçimi. Anneannesine gönderme yapan diğer tasarım çok daha iyiydi.
◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Kilise törenindekinde bilerek tam tersi bir tarz özellikle seçilmiş sanki. Ama onu ben de sevemedim.
Hasır, payete karşı
Hazar cesareti


◊ Aslı Barış: Malum herkes bu aralar plaj tarzını paylaşıyor Instagram’da. Sizin plaj çantanızda neler var?
◊ Başak Dizer Tatlıtuğ:
Plajda büyük çiçek desenleri, fırfır, çok renkli mayo ve plaj kıyafetleri fazla. Siz de fark etmişsinizdir hasır ürünler, sandalet, terlik, panama şapkalar da tamamlayıcılar...
◊ Aslı Barış:
Hasır demişken Eda Taşpınar sosyal medyada devasa bir Jacquemus hasır çanta paylaştı, yine ortalık birbirine girdi “Bu büyüklükte çanta mı olur” tarzında yorumlarla... Belli ki Eda eğlenmek için koymuş. Zaten o marka da eğlenceli parçalar yaparak gündeme geliyor:
◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Ben geçenlerde gerçekleştirdikleri defileyi de çok beğendim. Hem konuşuldu hem de vizyonumuzu geliştirdi.
◊ Aslı Barış: Bence de. Bir de değinmeden geçemeyeceğim; bu aralar taş-payet trendleri geri mi döndü ne?
◊ Ceylan Atınç: Payetli, simli, püsküllü, zımbalı hiçbir şeyden hoşlanmam, hele plajda! Plajda oldukça sade olduğumu düşünüyorum. Mayolarım, peştemalım, güneş ürünlerim, AirPods ve kitabım var çantamda. Üstüme oversize bir gömlek veya sade bir kimono yeterli.
◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Plajda payet ve fırfır, desen benim de tarzım değil ama çokça göreceğiz.

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