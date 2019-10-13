Hazal Subaşı kimdir ve kaç yaşında? Hazal Şubaşı hangi dizilerde oynadı?
Hazal Subaşı, son günlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Henüz çok genç olmasına rağmen kariyerine pek çok proje sığdırmayı başaran Hazal Subaşı, son olarak Çukur dizisinde ekranlara gelmeye başladı. Peki, Hazal Subaşı kimdir ve kaç yaşında? İşte, Hazal Subaşı'nın oynadığı diziler hakkında bazı bilgiler
1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı. Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinde boy göstermeye başladı.
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