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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Hazal Subaşı kimdir ve kaç yaşında? Hazal Şubaşı hangi dizilerde oynadı?

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Hazal Subaşı kimdir ve kaç yaşında? Hazal Şubaşı hangi dizilerde oynadı?

Hazal Subaşı, son günlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Henüz çok genç olmasına rağmen kariyerine pek çok proje sığdırmayı başaran Hazal Subaşı, son olarak Çukur dizisinde ekranlara gelmeye başladı. Peki, Hazal Subaşı kimdir ve kaç yaşında? İşte, Hazal Subaşı'nın oynadığı diziler hakkında bazı bilgiler

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı. Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinde boy göstermeye başladı.

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