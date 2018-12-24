Hazal Kaya'dan Çağatay Ulusoy yorumu
'Bizim Hikaye' dizisinin oyuncusu Hazal Kaya, spora başladı.
Önceki akşam bir spor salonunda çıkarken görüntülenen güzel oyuncunun yorgun hali dikkat çekti.
Spor sonrası yemek yemeğe gideceğini söyleyen Hazal Kaya'ya eski partneri Çağatay Ulusoy’un rol aldığı Hakan:Muhafız dizisi için "Çağatay'ın dizisini izliyorum. Çok başarılı bir yapım olmuş." cevabını verdi. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy daha önce Adını Feriha Koydum dizisinde birlikte başrolleri paylaşmıştı.
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