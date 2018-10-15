Hazal Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ'u geçti
IMDB’nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan Starmetre listesinde sürpriz bir değişiklik yaşandı.
Her pazartesi güncellenen listede Hazal Kaya atağa geçip Kıvanç Tatlıtuğ’u geride bıraktı. “Bizim Hikaye” dizisinin oyuncusu, dünya sıralamasında 1150’nci olarak Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti. Bu haftaki global listede ilk 5 bin isim arasında yer alan iki Türk oyuncudan biri olan Kaya’yı, zirvenin değişmez ismi Kıvanç Tatlıtuğ takip etti. Listedeki ilk 10 bin isim arasında ise Nuri Bilge Ceylan ile Haluk Bilginer de yer alıyor.
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