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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
06.01.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Hazal Kaya kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

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Hazal Kaya kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Hazal Kaya, son günlerde magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yer aldığı projeler ve özel hayatıyla merak konusu olan Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Nihal Ziyagil karakteri ile dikkat çekmiştir. Peki, Hazal Kaya kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Hazal Kaya, 01 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken bir içecek firmasının reklam yüzü olmuştur.

2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

YılAdıRolNotlar
2011Çalgı Çengi(Depoya Gelen Genç Kız)Yardımcı oyuncu
2011Behzat Ç. Seni Kalbime GömdümBerna Ç.Konuk oyuncu
2011Ay Büyürken UyuyamamHülyaBaşrol oyuncusu
2012Bu Son OlsunLaleBaşrol oyuncusu
2013Mavi DalgaArzuKonuk oyuncu
2014İtirazım VarZeynep BulutBaşrol oyuncusu
2018Kırık Kalpler BankasıAslımBaşrol oyuncusu

 

YılAdıRolNotlar
2006SılaBerrinKonuk oyuncu
2006Taşların SırrıBengüKonuk oyuncu
2006Acemi CadıPelinKonuk oyuncu
2007-2008GencoÖzge (Gülay Erkaya)Başrol oyuncusu
2008-2010Aşk-ı MemnuNihal ZiyagilYardımcı oyuncu
2011-2012Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiBerna Ç.Konuk oyuncu
2011-2012Adını Feriha KoydumFeriha Yılmaz SarrafoğluBaşrol oyuncusu
2012Son Yaz-Balkanlar 1912EmineBaşrol oyuncusu
2013A.Ş.K.Azra ÖzakBaşrol oyuncusu
2015Maral: En Güzel HikayemMaral ErdemBaşrol oyuncusu
2017Utanmazlar-Başrol oyuncusu
2017Bizim HikayeFilizBaşrol oyuncusu
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