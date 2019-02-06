Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi
Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
Rol aldığı birçok başarılı projeyle adından söz ettiren Hazal Kaya ile yönetmen-oyuncu Ali Atay, bugün akşam saatlerinde Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen törenle dünya evine girdi.
5 yıldır birlikte olan Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin nikah şahitliğini yapımcı Mustafa Uslu, oyuncu Erkan Saban, Hande Yılmaz ve Elif Dikeç yaptı.
'Aşk-ı Memnu' dizi oyuncularının yoğun katılım gösterdiği düğüne Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Selçuk Yöntem, Baran Akbulut, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu-Levent Veziroğlu, Songül Öden, Bülent Şakrak, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Alper Kul, yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, yönetmen Abdullah Oğuz gibi isimler katıldı.
Özgür Mansur, imzalı gelinlik giyen Hazal Kaya, heyecanlı olduğunu belirterek “Bu kadar heyecanlanacağımı hiç tahmin etmiyorum. Özgür çok yakın arkadaşım ve 17 yaşındayken söz vermiştim, ‘Evlenirsem gelinliğimi sen yaparsın’ diye. Öyle de oldu.” dedi. Ali Atay ise “Bu heyecan hiçbir şeye benzemiyormuş. Düğünle ilgili her şeyi Hazal organize etti. Ben sürekli şehir dışında çalışıyordum.” diye konuştu. Çift son olarak iş yoğunluğu nedeniyle balayını yazın yapacaklarını belirtti.
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