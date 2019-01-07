Hazal Kaya bekarliğa veda partisi yaptı!
Evlenme kararı alan ve kısa bir süre önce Ali Atay'la nişanlanan Hazal Kaya bekarlığa veda partisi düzenledi
Oyuncu Hazal Kaya (28) ile meslektaşı Ali Atay (42) beş yıldır aşk yaşıyordu.Çift kısa bir süre önce aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı.
Önceki gece Hazal Kaya arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi. Oyuncunun partisinden fotoğraflar Instagram'a yüklendi.
Hazal Kaya'nın paylaştığı fotoğrafta Nur Fettahoğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy da dans ederken objektiflere yansıdı.
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