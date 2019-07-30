Hazal Kaya bebeğinin ismini ve cinsiyetini açıkladı
Hazal Kaya, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla bebeğinin ismini ve cinsiyetini açıkladı. Hamilelik haberlerini bir süre yalanlayan Hazal Kaya daha sonra müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Peki, Hazal Kaya’nın bebeğini cinsiyeti ne, ismi ne olacak?
Anne olmak için gün sayan Hazal Kaya’dan şaşırtan bir hamle geldi. Bikinili poz veren Hazal Kaya, fotoğrafın altına "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim 😊Tanıştırayım Fikret Ali " notunu düşerek gelebilecek tüm soruları da yanıtlamış oldu. Hazal Kaya, hamileliğinin 5’nci ayını yaşıyor.
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