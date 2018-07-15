Hayranları üzülecek
Hayranları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli’den evlilik haberi bekliyor, ancak ünlü çiftin böyle bir planı yok.
Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz cuma günü Bebek’teki bir güzellik merkezindeydi. İçeride yaklaşık 4 saat kalan ünlü oyuncu, çıkışta yüzünü güneş gözlüğü ve şapkasıyla gizledi. Uzun süredir “Poyraz Karayel” dizisindeki rol arkadaşı İlker Kaleli’yle birlikte olan Terzioğlu, internette yapılan bir ankette “evlenmeleri en çok beklenen çift” çıkmaları hakkında soru yöneltilince “Şu an için evlenmeyi düşünmüyoruz” dedi.
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