Hayko Cepkin'in eşi Aslı Kula kimdir?
Şarkıcı Hayko Cepkin, 15 yıldır birlikte olduğu Aslı Kula ile dünyaevine girdi. İkilinin sürpriz nikahı ardından gözler Aslı Kula’ya çevrildi. Peki, Hayko Cepkin’in eşi Aslı Kula kimdir?
Farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Hayko Cepkin, sessiz sedasız 15 yıllık sevgilisi Aslı Kula nikah masasına oturdu. İnstagram hesabından evlendiğini duyuran Hayko Cepkin, '15 yıllık birlikteliğimizi ailemizin ve dostlarımızın katılımı ile taçlandırdık. Çok güldük çok eğlendik. Mutluluğumuza ortak olan herkese sonsuz teşekkürler' açıklamasında bulundu. Sosyal medya paylaşımlarından en az Hayko Cepkin kadar farklı bir tarza sahip olduğu görülen Aslı Kula, İzmir’de yaşamını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi’nden mezun olan Aslı Kula, bir aikido okulunda çalışıyor.
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