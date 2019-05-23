Haydi çocuklar, biraz yaratıcı olun
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Yaratıcı Çocuk Festivali, 25 ile 26 Mayıs'ta hem miniklere hem de anne ve babalarına kapılarını açıyor. Festival, Sunay Akın, Tanem Sivar- Edhem Dirvana, Varol Yaşaroğlu, Nil Karaibrahimgil ve Ezo Sunal gibi ünlüleri de ağırlayacak.
İstanbul Küçükçiftlik Parkı'nda gerçekleşecek olan Yaratıcı Çocuk Festivali'nin ilk gününde Akın, Sivar ve Edhem Dirvana'nın konuk olacağı söyleşiler yapılacak. İkinci gün olan 26 Mayıs'ta da Nil Karaibrahimgil “Hayatımın en yaratıcı oyunu: Müzik”, Varol Yaşaroğlu “Hayatımın en yaratıcı oyunu: Animasyon” başlıklı söyleşileriyle festivalin konuğu olacak.
Festivalin bu yılki ana teması "Oyun" olarak belirlendi. Hem çocuklara hem de ebeveynlerine birlikte vakit geçirtmeyi hedefleyen festivalde Ezo Sunal ile Lalala Konseri, Kerem Eser Paytak Show, pandomim, jonglör ve sihirbazlık gösterileri, balon showlar, kukla tiyatroları da yer alıyor. Festival, Faber Castell'in desteğiyle düzenleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle