Hayattaki tek şansım Gülo

◊ “Kalp Gözüm” hayırlı olsun. Nasıl bir çalışma oldu?

- Teşekkür ederim. Şarkının bestecisi Mustafa Erdoğan’dan gelecek projeler için bir aşk şarkısı istemiştim. Gece konuştuk, sabaha şarkıyı yolladı. Konserlerde seslendirdim. Dinleyiciden de çok güzel tepkiler gelince albüm için beklemeyip bir an önce çıkarmak istedik. Özellikle düğünlerin ilk şarkısı olarak tercih edileceğine inanıyorum. Çünkü “Kalp gözüm, senden başkasına kör” sözleri var. Yani “Benim için bu hayatta bir tek sen varsın” diyor.

◊ Gerek şarkılarınızda, gerek genel duruşunuzda bir “aşk adamı” havası var. Gerçekten öyle misiniz?

- Ben aile kurumuna gerçekten inanıyorum ve eşime çok aşığım. Evet, aşk adamıyım. Dünyayı döndüren, iyiliklerin yaşanmasına sebep olan gücün de aşk olduğuna inanıyorum. Çünkü âşık olan adam kötülük yapamaz.

ALİŞAN “VAR YA”YI HAKKINI VEREREK OKUDU

◊ “Var Ya” şarkısı çıkalı 17 yıl olmuş. O günden bugüne Altay’da neler değişti?

- Yok, “Var Ya”nın üzerinden tam 25 yıl geçti. Çünkü o şarkıyı 1993’te bestelemiştim. Daha piyasaya çıkmadan önce gece kulüplerinde söylüyordum. O dönemde İzmir’de çalışıyordum. Bir gün rahmetli Hilmi Topaloğlu ile Alişan geldi, toplantılar yaptık. Alişan’ı çok severim, o şarkıyı da hakkını vererek okudu. Daha sonra ben “Yok Ya” ile çıktım. O da milyon sattı.

O günden bugüne neler değişti meselesine gelince...

Bir defa saçlar gitti (gülüyor). Şaka bir yana, farklı müzik tarzlarında denemeler yaptım. Hâlâ müzikten bir şeyler öğrenmeye, yeni şarkılarla insanları başka diyarlara götürmeye çalışıyorum. Bir yandan da şunu öğrendim:

Profesyonelleşmemek lazım! Müziği hep amatör ruhla yapmak lazım. Ama maalesef bir noktadan sonra profesyonelleşmek zorunda kalıyorsun ve o zaman yaptığın iş biraz daha zorlaşıyor.

◊ Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görmek istersiniz?

- Konser zincirleri yapmak istiyorum. Açık hava konserleri hayal ediyorum. Bunu 5 yıl içinde gerçekleştirmek istiyorum. Daha çok dinleyiciye ulaşmak istiyorum.

EVDE EŞİMİN SÖZÜ GEÇER

◊ Sizin için neler vazgeçilmezdir?

- Ailem... Aileme, ülkeme ve insanıma çok bağlıyım.

◊ Mutlu evliliğin bir sırrı var mı?

- Bunun sırrı, eşime âşık olmamdır. Dünyaya bir değil bin kere daha gelsem, yine Gülo’yla birlikte olmak isterim. Hayattaki tek şansım o. Eğer bugün böyle güzel bir hayat yaşıyorsam, bunun sebebi, Allah’ın bana vermiş olduğu yetenek ve bana göndermiş olduğu kadındır.

◊ Evde kimin sözü geçer?

- Her evde olduğu ve kendi çocukluğumda da öğrendiğim gibi, her zaman eşimin sözü geçer.

◊ Sizi tanıdığımız ilk günden beri formunuzu koruyorsunuz. Bunun için spor dışında ne yapıyorsunuz?

- Yediklerime dikkat ediyorum. Düzenli sporu yapmamın asıl sebebi de sahne performansım. Benim ağır bir sahne performansım var. Baston yutmuş gibi şarkı söylemem, çok hareketliyimdir. O yüzden de, spor yapmazsam sahnede nefes nefese kalabiliyorum.

Altay ile eşi Gülsün Biber, 15 yıldır evli.

ŞARKICI OLMASAYDIM SAVAŞ PİLOTU OLMAK İSTERDİM

◊ Şarkıcı olmasaydınız, ne olmak isterdiniz?

- Şarkıcı olmasaydım, savaş pilotu olmayı çok isterdim. Hatta sınavlarına da girdim ama dizlerimdeki doğuştan gelen problemden dolayı kazanamadım.

◊ Müzik anlamında yakın vadede ne gibi planlarınız, projeleriniz var?

- Bir klip daha çekebiliriz. Bir yandan hâlâ yeni şarkı arayışı içindeyim. Buradan yemeğe, oradan da stüdyoya gideceğim. Müzisyen arkadaşlarımla şarkı dinleyeceğim. Eskiden bir albüm yapınca o bizi bir iki yıl götürüyordu. Şimdi üç ayda bir single ya da altı ayda bir maxi single yapmak gerekiyor. Artık format değişti. Bunda dijitalleşmenin çok büyük etkisi var.