"Hayatımın en güzel hediyesi..."
Hakan Çalhanoğlu, eşi ile 2'nci evlilik yıldönümlerini kutladı.
Hakan Çalhanoğlu, 23 Nisan 2017'de Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Çiftin, Mart ayında Liya adını verdikleri kızları dünyaya geldi.
Çalhanoğlu, evliliklerinin 2.evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesabından kutladı. Eşi ve kızı ile çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "9 yıldır bir arada 2 yıldır evliyiz ... Hayatımın en büyük hediyesi için teşekkür ederim: Güzel kızımız Liya"
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