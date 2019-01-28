Hayatımın en duygu yüklü tarihi!
Çocuklar Duymasın' dizisinde rol Pınar Altuğ Atacan, yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Geçtiğimiz günlerde hesabından eşi Yağmur Atacan'la bornozlu bir fotoğrafını paylaşan ve kendisini eleştiren takipçisine sert çıkan Pınar Altuğ, bu kez son derece duygusal bir paylaşım yaptı.
Annesini kaybettiği ve kızını kucağına aldığı gün olan 27 Ocak'ta duygularını takipçileriyle paylaşan Pınar Altuğ şunları yazdı:
'27 Ocak, hayatımın en duygu yüklü tarihi… 1999 senesinde annemi kaybedip tam 10 sene sonra 2009’da bebeğimi, güzel kızımı kucağıma aldım. Mekanın cennet olsun annem, iyi ki doğdun güzel kızım, iyi ki senin annenim.''
Pınar Altuğ 12 Nisan 2008'de oyuncu Yağmur Atacan ile evlenmişti. 11 yıldır birlikte olan çiftin, bir de Su adında çocukları oldu.
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