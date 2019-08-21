Hayatımdaki kişi babam gibi olmalı
Aslışah Alkoçlar, Vogue dergisinin önceki akşam Bebek Otel’de düzenlediği özel davete katıldı.
Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Alkoçlar, aşçılık eğitimini tamamladığını, babası Ender Alkoçlar’ın otellerinin menülerini hazırladığını belirtti. Uzun süredir birlikte olduğu Altuğ Leblebici ile ilişkilerini bitirdiğini de açıklayan Aslışah Alkoçlar, “Hayatınızdaki insan nasıl olmalı?” sorusuna ise “Babama aşığım, babam gibi biri olmalı” yanıtını verdi.
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