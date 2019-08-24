Hayaller Gaga
Hatalı pozisyonun böylesi: Kosovalı şarkıcı Asya Gashi’nin Nişantaşı’nda alışverişe çıktığı kostümü inceleyelim.
İlk bakışta nutkunuz tutulduysa, yalnız değilsiniz. Amaç o, ilgi çekmek adına ne bulunduysa giyilmiş zira...
Üstünde sıradan duran bir bikini...
Onu naylon poşet misali sarmalayan transparan pantolon...
Kötü dikilmiş bir ceket...
Alakaya çay demleyen bir Hermes Birkin çanta.
Altın vuruşu ise 57 bin TL olduğu tahmin edilen altın peçe yapıyor.
Kosovalı şarkıcı Asya Gashi ülkesinde “Lady Gaga” olarak lanse ediliyormuş.
Bana bu haliyle daha çok Mezdeke grubunu hatırlattı.
Küçük bir not:
Lady Gaga çıkışını yaptığı 2009-2013 arası enteresan kostümler giyiyordu, evet.
Ama o bile bıraktı bu işleri. Son performanslarını hatırlayın; sade bir assolist havasında.
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