Hayal Köseoğlu'ndan ayrılık iddialarına cevap

Sevgililer dün birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıp ayrılık dedikodularını yalanlandı.

'En aydınlık, en karanlık, en ilham verici'

Hayal Köseoğlu, ‘Gardırop’a verdiği röportajda da şunları söyledi: “Aşk olmazsa olmazım. Hayattaki en güzel, en aydınlık, en karanlık, en ilham verici, en tüketici, en mutlu eden, en perişan hale getiren her şey benim için aşk.”

'Kısıtlamak asla bana göre değil'

Oyuncu, deli gibi kıskanç olduğunu da açıklayıp "Ama kısıtlamak asla bana göre değil. Çünkü ben de özgürlüğüme düşkünüm" diye konuştu.





