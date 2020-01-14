Hayal Köseoğlu'ndan ayrılık iddialarına cevap
Mucize Doktor’un ‘Açelya Hemşiresi’ Hayal Köseoğlu 2 ay önce meslektaşı Caner Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ne var ki geçtiğimiz günlerde bu ilişkinin bittiği iddia edilmişti.
Sevgililer dün birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıp ayrılık dedikodularını yalanlandı.
'En aydınlık, en karanlık, en ilham verici'
Hayal Köseoğlu, ‘Gardırop’a verdiği röportajda da şunları söyledi: “Aşk olmazsa olmazım. Hayattaki en güzel, en aydınlık, en karanlık, en ilham verici, en tüketici, en mutlu eden, en perişan hale getiren her şey benim için aşk.”
'Kısıtlamak asla bana göre değil'
Oyuncu, deli gibi kıskanç olduğunu da açıklayıp "Ama kısıtlamak asla bana göre değil. Çünkü ben de özgürlüğüme düşkünüm" diye konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle