'Havyar yemeye otobüsle gittim'

Eskiden yapılan müziklerin daha farklı olduğunu belirten VJ Bülent, "Eskiyle yeni arasında çok büyük fark yok. Elektronik müzik yapılıyor sadece. Ya da arabesk var. Ortası yok. Ya da Türk Sanat Müziği var. Pop müziği eskiden daha alaturkaydı. Mesela bir 'Kayahan' etkisi vardı. Bir Sezen Aksu etkisi vardı. Nağmeler, gırtlaklar yapılırdı pop söylenirken. Şimdi bunlar kalmadı. Çünkü Kayahan yok artık. Sezen Aksu başka bir ekolün insanı. Sezen Aksu, eski Sezen Aksu değil. Onun da müzik kafası değişti. O da başka şeyler yapıyor, dünya da değişiyor, müzik de değişiyor. Eskiden pop müziğin lezzeti daha başkaydı. Şimdi elektronik müzik yapılıyor. Çok kötü sesi olanlar bile çok güzel söylüyormuş gibiler, canlı söyle desen söyleyemezler" dedi.
"Havyar yemeğe otobüsle gittim"
Sanat dünyasından ünlü isimlerin evilerine otobüsle gittiğini ifade eden VJ Bülent, "İETT’ye binip 'Şehrazat Hanım'a gidip havyar yediğim günler oldu. Bomba bir dönem yaşadım. Yıldız Tilbe ve Hande Yener’le de çok güzel anılarımız oldu. Benim bir aracım olmadığı için halk otobüslerine bindim. Matrak oldu benim için. Markete çıkınca bile unutulmadığımı anlıyorum. Tabii eskisi gibi değildir elbette. Televizyondan ayrılalı 14 sene geçti, insanlar hala beni tanıyor. Bu ilginç bir durum. Allah’ın bir lütfu herhalde. Nereye kadar bilmiyorum. Bazen çok güzel ama bazen çok sıkıcı. Ben çok çok ünlü olduğum dönemde de bunu hissediyordum. Ama zaman zaman da tanınmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.
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