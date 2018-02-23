Havuç’u nereden hatırlıyoruz?

Kanal D’nin sevilen dizisi “Çocuklar Duymasın” fenomen karakterine kavuşuyor. Dizinin efsane Havuç’u bu pazardan itibaren yeniden izleyici karşısında olacak. Ancak yıllarca Furkan Kızılay’ın oynadığı o rolü bu kez bir başka oyuncu üstlendi. Kızılay’ın “Çocuklar Duymasın” ekibine katılamaması üzerine bayrağı Baran Erdoğan devraldı.

Müjdat Gezen Actor Studio mezunu olan, daha önce “Yahşi Cazibe”, “Kanıt”, “Alemin Kralı”, “Hayat Yolunda” dizilerinde, ayrıca “Piyasadan Büyük Alacağımız Var” ve “Kocan Kadar Konuş: Diriliş” filmlerinde rol alan Erdoğan, “Çocuklar Duymasın” ile yeniden setlere döndü. Bu arada Erdoğan’ın kariyerinde pek bilinmeyen bir projenin daha olduğu ortaya çıktı. 1986 doğumlu oyuncu, Kenan Doğulu’nun “İhtimaller” klibinde “kuzu” olarak kamera karşısına geçmişti. Baran Erdoğan, kurt ve kuzu hikayesinden günümüze uyarlanan klipte Öznur Serçeler ile rol almış ve kuzu kostümüyle ekrana yansımıştı.