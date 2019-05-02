Hatice sorusu sinirlendirdi
Atasun Optik, yeni sezon güneş gözlüklerini önceki gün Çağla Şıkel ve Özlem Süer’in ev sahipliğini yaptığı bir davetle tanıttı.
Davette Çağla Şıkel’e yöneltilen bir soru ortamı gerdi. Geçtiğimiz günlerde, bir defilede kalçasını gösteren şarkıcı Hatice’yle ilgili “Herkesin kendi hayatı ve tercihleri... Beni zerre kadar ilgilendirmiyor” diyen Şıkel, sözlerine “Bir zamanların tostçu Çağla’sı, bunu sen mi söylüyorsun?” diye karşılık veren şarkıcı hakkında soru gelince öfkelendi. Ünlü manken, bu konunun davet sırasında gündeme getirilmesine sinirlenerek şöyle dedi: “Bu konu ilk sorulduğunda cevap vermemiştim. İkinci sefer sorunuza size saygı duyduğum için cevap verdim. Size de çok teşekkür ediyorum, malzeme verdiniz. Çocuklarım haricinde kimsenin hakkımda ne söylediğiyle ilgilenmiyorum.”
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