Hatay’a aynı sanatçıların gitmesinin nedeni bu...
Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Hatay’a hep aynı sanatçıların gitmesinin nedenini kaleme aldı.
Farkında mısınız, Huber Köşkü’ne de aynı sanatçılar gidiyor, Külliye’ye de, yeni AKM’nin tanıtımına da, Hatay’a Mehmetçik’e destek vermeye de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Buraya gelip destek verenler... Bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız” dedi...
Ya Erdoğan’ı yanıltıyorlar ya da eksik bilgi veriyorlar...
Hayır Sayın Cumhurbaşkanım, Hatay’a destek vermeye pek çok sanatçı gitmek istiyor ama kimsenin davet ettiği yok...
Pek çoğunun haberi bile yok Hatay’a gidildiğinden...
Bu noktada, bu tür organizasyonları başarıyla yapan Polat Yağcı’ya büyük görev düşüyor...
Polat lütfen sanatçı yelpazeni genişlet...
Hem diğer sanatçılara haksızlık yapmış oluyorsun hem de her fotoğrafta aynı sanatçılar yer alıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ülkenin gerçek sanatçılarını sadece onlar biliyor...
Hele böyle Afrin gibi bir meselede Mehmetçik’in yanında olacak o kadar çok isim var ki...
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