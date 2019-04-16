'Endişelenecek hiçbir şey yok'
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın, kontrol için hastaneye gitti.
Filiz Akın, sağlık durumunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı:
"Hastaneden eve dönerken... Ama endişelenecek hiç bir şey yok... Bir sene önce AORT damarına takılan stentin kontrolü için damar yolu açılarak, kimyasal sıvı verilerek yapılan biraz zorlukları olan bir işlem... İşlemi yapan arkadaşların son derece yardımcı olmalarıyla çok daha kolay geçti... Umarım netice de olumlu çıkacak yarın... Merak edenlere selam , sevgiler"
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